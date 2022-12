Osasuna Promesas vence al Sabadell y pone la guinda a un año idílico

La presión de Osasuna a la salida de balón del Sabadell fue del todo efectiva. Los rojillos crearon peligro cuando consiguieron robar el balón en campo rival, ya que el Sabadell se mostró impreciso en sus posesiones. Los rojillos atacaron sin descanso el área rival hasta que, en el ecuador de la primera parte, Pau M. fue derribado dentro del área por un defensor catalán. El propio Pau fue el encargado de chutar la pena máxima, y no dejó pasar la oportunidad batiendo a Víctor por la izquierda. Los rojillos lo intentaron también a través de centros laterales, y Herrando estrelló un testarazo en el poste en un córner botado por Pau al filo del descanso.

Tras la reanudación, los rojillos quisieron llevar el partido por los mismos derroteros que les hicieron ponerse por delante en la primera mitad, y de un robo en campo rival llegó el segundo gol de Osasuna. Alex Sala perdió el balón en la salida, y Barbero, que recibió el balón desmarcado en el corazón del área, se dio la vuelta para batir a Víctor a placer y poner el 2-0 en el marcador. Por su parte, el Sabadell también sacó sus armas a relucir sobre el césped de Tajonar y los catalanes obligaron a Pablo Valencia a realizar unas intervenciones primordiales en dos manos a manos en los que el portero navarro achicó los espacios a la perfección. En los últimos minutos, los rojillos se replegaron para defender los ataques del Sabadell a la espalda de los centrales, y se mantuvieron firmes para conseguir tres nuevos puntos y poner la guinda a un año idílico para el Promesas.

Tras esta victoria, Osasuna Promesas suma un total de veintiocho puntos en diecisiete partidos, y ocupa la cuarta posición de la tabla a tres puntos del líder. El filial rojillo se despide de la liga hasta la vuelta del parón navideño. El domingo 8 de enero visitará al Numancia.

FICHA TÉCNICA

​

C. A. Osasuna Promesas: P. Valencia, Diego M., Herrando, U. Dufur, Iker Muñoz (C. Mutilva, min.​82), Barbero (Jony, min. 78), Pau M. (Ander Yoldi, min. 59), Eneko, I. B. Sánchez (Moreno, min. 78), M. Llinares y Osambela (Xabi H., min. 59).



C. E. Sabadell: Víctor V., Pau Resta, J. Carrión (E. Vergés, min. 59), C. Morgado, G. Molina (Piñol, min. 76), Altamira, Joanet (Alex Sala, min. 46), Moha, I. Athuman, Pau Víctor y Astals (Xiaoke, min. 87).



Árbitro: Antorio Monter, asistido por Sergio Ferrando y Enrique Acero, amonestó a Iker Muñoz y Barbero por parte del conjunto local; y por parte visitante a G. Molina y Moha.

Goles: 1-0 (min. 23): Pau M. 2-0 (min. 52): Barbero.



Incidencias: 774 personas acudieron a presenciar el partido correspondiente a la decimoséptima jornada del grupo II de Primera Federación.