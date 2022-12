Abde y Budimir, sin vacaciones y disponibles para el reinicio de la Liga

Lade Ante Budimir Ez Abde en el Mundial no impedirá que puedan estar, previsto el 31 de diciembre a las 16:15 contra la Real Sociedad en San Sebastián. Loshasta elfecha fijada para la. No habrá vacaciones como tal, aunque sí unos días de permiso para Abde, según han acordado el futbolista. Con Budimir no se ha concretado con exactitud ek regreso pero se le espera a partir del 19 de diciembre, a lo largo de la semana próxima.