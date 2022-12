Unai García reconoce estar "a muy buen nivel"

central de estar a “muy buen nivel” en su décima temporada en el primer equipo navarro, hecho que le ha servido para Elde Osasuna Unai García ha reconocidoen su décima temporada en el primer equipo navarro, hecho que le ha servido para renovar con el club pamplonés hasta la temporada 2025.

El defensa navarro ha afirmado en rueda de prensa que la noticia de la renovación llega en su mejor momento: “En el fútbol la experiencia te da mucho con las diferentes situaciones que vas pasando. He aprendido mucho de otros compañeros y siento que voy a poder ayudar incluso cuando llegue la época de vacas flacas”.

“Vas cogiendo peso, experiencia y responsabilidad en el equipo”, ha rememorado el jugador, quien ha asegurado tratarse de una renovación que ha costado más en llegar después de haber disfrutado de más minutos en campañas anteriores.

García espera poder seguir dejando a Osasuna “donde estamos ahora, en un sitio muy bonito”, lugar que desde hacía años el club no lograba estar después de temporadas complicadas vividas por el de Esquíroz en su propia piel.

Valora mucho la situación actual de su equipo: “He vivido momentos duros en segunda y la verdad que estar en Primera, en esta situación, es una pasada. Lo disfrutamos mucho porque nos hemos visto en otras mucho peores”.

Tras 22 años como rojillo, el central de 30 años se ve en disposición de “seguir aumentado estos números” como uno de los pilares fundamentales dentro de los esquemas de Arrasate.

“Desde la pretemporada empecé muy bien y cogí confianza. La sintonía del equipo ayuda mucho y te quita presión. Se han dado muchas circunstancias para que pueda estar a buen nivel”, ha comentado sobre dónde ha estado la clave para que esté realizando su mejor curso como profesional.

“Desde he pequeño he disfrutado. He hecho muchas amistades. De mi quinta no han tenido la suerte de llegar y los futbolistas debemos valorarlo”, ha contado sobre sus inicios en Tajonar.