Braulio Vázquez: "Si no se llevan a ningún jugador nuestro, no vamos a fichar"

Ampliar J.C. CORDOVILLA Agencia Efe director deportivo de no piensa “en fichar a nadie”, salvo que algún club decida pagar la cláusula de uno de sus jugadores. Elde Osasuna Braulio Vázquez , ha señalado quesalvo quede uno de sus jugadores. El mandatario gallego ha puesto en duda que haya clubes en España, más allá “de Madrid o Barcelona” que puedan poner 20 millones por un jugador: “Dudo mucho de que los puedan pagar. Los pueden pagar en la liga inglesa, cierto”. Te puede interesar Unai García reconoce estar "a muy buen nivel" Ir a la noticia “Si un jugador como Unai o David ponen unas cláusulas de 20 millones es porque quizás venga algo irrechazable para ellos a nivel contractual o de pelea por títulos, y lo debemos entender. No son menos osasunistas por ello, sino al contrario”, ha dicho durante el acto de renovación de Unai García hasta el año 2025. “Si vienen 20 millones por David o por el que sea no podemos frivolizar esa cantidad”, ha manifestado Braulio sobre el precio de las cláusulas de rescisión de su plantilla. Vázquez ha dado a conocer que “tenemos bastante planificado para el año que viene” en cuanto a la plantilla que tendrá disponible Jagoba Arrasate. “Las llegadas son algo casi imposible salvo que se vaya algún jugador muy importante y paguen su clausula”, ha remarcado el director deportivo sobre la única manera que hay para que Osasuna vea mermado su banquillo. “Queremos acelerar todos los procesos. Evidentemente hay que ir valorando todo e ir planificando a lo largo de la temporada. Me parece que en cuanto a temporalidad es muy pronto para algunas situaciones”, ha respondido el director al ser preguntado sobre la situación de otros jugadores que terminan contrato. “Esta temporada está rindiendo a un nivel muy alto y la renovación es justa”, afirmó Vázquez delante de Unai García, alabando la “nobleza” con la que cuenta el central de Jagoba Arrasate. ETIQUETAS Osasuna

