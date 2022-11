Braulio Vázquez: "Creo que pueden venir a por alguien en Navidad o en verano"

Braulio Vázquez (Pontevedra 1972 y afincado desde niño en La Coruña) aleja el teléfono de su posición para contestar a las preguntas. El director deportivo acostumbra a vivir días frenéticos de llamadas y gestiones. Y eso que ahora existe relativa tranquilidad por el parón competitivo. Un paréntesis que sirve para analizar en frío y de forma más pausada. El pasado para valorar el presente y el futuro para ilusionarse. Braulio repite una palabra en la amplia charla: disfrutar. El momento de Osasuna invita a ello. Aunque en su hoja de ruta siempre existen amenazas que vigilar en un proceso evolutivo constante, el que vive el responsable de la parcela deportiva y e lclub. Llega a El Sadar puntual a la cita y dispuesto a abordar la actualidad de Osasuna en la vuelta al trabajo del equipo. Responde a todas las preguntas con detenimiento. Por primera vez durante la mañana,(Pontevedra 1972 y afincado desde niño en La Coruña) aleja el teléfono de su posición para contestar a las preguntas. El director deportivo acostumbra a vivir días frenéticos de llamadas y gestiones. Y eso que ahora existe relativa tranquilidad por el parón competitivo. Un paréntesis que sirve para analizar en frío y de forma más pausada. El pasado para valorar el presente y el futuro para ilusionarse. Braulio repite una palabra en la amplia charla: disfrutar. El momento de Osasuna invita a ello. Aunque en su hoja de ruta siempre existen amenazas que vigilar en un proceso evolutivo constante, el que vive el responsable de la parcela deportiva y e lclub.

¿Qué pesa más el desgaste de la sexta temporada o la ilusión del buen momento?

Sobre todo la ilusión, ¿debería tener desgaste por ser el sexto año? Quizá sí, pero al contrario. Estoy más ilusionado que desgastado. Pero supongo que todo tendrá una fecha de caducidad, tanto para mí como para Jagoba. De momento, disfruto del día a día más que pensar cuándo acabará.

¿Ve un horizonte extenso?

Mi ciclo se acabará. Tengo contrato hasta 2026, pero hemos demostrado cada año que estamos a gusto todas las partes. Van a llegar malos momento seguro, a ver cómo los superamos. Cuando han llegado los hemos pasado con naturalidad.

¿Y qué le mueve para ilusionarse?

Creo que tenemos la mejor plantilla de los seis años que estoy aquí. El equipo ha progresado a nivel futbolístico, de jugadores canteranos y de fuera diferenciales. La gente que nos para por la calle también nos despierta esa ilusión o cuando veo El Sadar. Desde fuera se habla de Osasuna como un modelo a seguir y eso te llena de orgullo.

¿A medio plazo vislumbra alguna meta?

Hay que disfrutar del camino. No puedes tener ese vaivén de sentimientos. El día del Barça en el descanso vi que éramos terceros y luego al acabar el partido estábamos muy fastidiados. No por el puesto, pero nos acordamos que el día del Granada, la temporada pasada, éramos líderes a falta de dos minutos (marcó Montoro al final el 1-1). Más allá de lo que venía después era algo muy bonito. Luego pasan los días y vuelves a ver que lo que estábamos haciendo es fantástico.

¿Se puede hablar de un objetivo ambicioso para este curso? La palabra Europa parece que da vértigo.

Lo que queríamos era alejarnos de los de abajo. A nivel de configuración de plantilla y futbolístico estamos en el camino. Y eso a lo mejor te acerca a los de arriba. Pero los dos últimos años han repetido los siete primeros, con lo que la Liga está muy partida. Hay 10 que pelean por competiciones europeas y entre otros 10 puede bajar cualquiera.

Osasuna se ha colado arriba entonces.

No lo sé... Lo estamos demostrando a nivel clasificatorio, pero también hemos pasado momentos muy malos. 13 partidos sin ganar, el año pasado 10. Es mejor disfrutar. Tenemos un calendario de final de primera vuelta durísimo pero es ilusionante a la vez.

Si hay un Elche-Villarreal en televisión, ¿quién quiere que gane? Otros años seguro que el Villarreal.

Soy sincero, ahora tengo dudas cuando antes seguro que iría con el Villarreal. No quiero pecar de soberbio, que luego se enfadan Jagoba o Bittor. Cuando se lo digo a Jagoba me dice a ver si estoy de broma (ríe). Discutimos entre nosotros. Cuando se hagan los 40 puntos, que espero que lleguen con antelación, ahí nos pondremos de acuerdo.

¿Cuál ha sido su trabajo en el parón?

Sobre todo recopilar información. No solo firmamos futbolistas. Hemos gestionado el stage de Girona, por ejemplo, ante la imposibilidad de jugar aquí. Valoramos opciones como Andalucía, Marbella o Murcia. No tenemos un cuerpo técnico muy viajado (bromea). No podíamos hacer un triangular aquí contra la Real, el Alavés, el Athletic o el Eibar porque tienen competición. Entonces decidimos ir a Girona por razones económicas y deportivas. Jugar contra equipos franceses nos viene muy bien, son físicos, y hay buenas instalaciones. Además nos sale más barato que otras situaciones. También hablamos con las federaciones por los mundialistas, vemos las situaciones contractuales de nuestros jugadores, vemos fútbol de Segunda, el filial...

¿En qué punto está la renovación de Unai García?

Cerca, va todo muy encarrilado. En breve debería finiquitarse.

¿Le ha sorprendido su rendimiento?

Ha aumentado su rendimiento, él mismo lo sabe. Me alegro mucho, es una persona muy noble, testarudo y buena gente. El año pasado no estuvo a este nivel, los roles están cambiando. El verde es el que habla. Muchas veces los jugadores no los ponen Jagoba o Bittor, lo hace su rendimiento. Pero los jugadores no lo entienden.

Hay más futbolistas que acaban contrato. Aridane, Roberto Torres o Darko. ¿Han hablado?

Tenemos todos muchísima prisa, pero es que solo han pasado 14 jornadas, hace dos meses que acabó el mercado. A ver cómo termina la primera vuelta, a ver cómo va el mercado de diciembre o si se produce alguna salida de un jugador importante...

¿Teme que ocurra?

Puede pasar, puede pasar. Si el equipo sigue en esta dinámica es la pescadilla que se muerde la cola. Osasuna está bien y los jugadores destacan más. Creo que sí que pueden venir a por alguien en Navidad o en verano. No lo podemos controlar. Lo que hemos hecho es que estén valorados a nivel deportivo y económico. El que quiere a un jugador que lo pague. Hemos mejorado un montón porque las cláusulas no son de 100 millones pero sí que la gente tiene más dificultades para pagarlas. No queremos ser el vivero de clubes ni vecino ni lejanos.

¿El club le ha planteado una venta por necesidad económica?

No, de momento. Si el equipo está arriba indudablemente puede venir estas situaciones. Pero luego está la voluntad del jugador y tenemos la ventaja de que Osasuna es un club muy apetecible. Me llaman muchos agentes y les digo que no vamos a firmar en invierno. Jugadores que en verano no contemplaban la opción de Osasuna ahora son ellos los que te llaman. Ahora no existe esa posibilidad.

Ha insistido en que puede haber alguna salida. ¿Tiene indicios más allá de su opinión?

Veo los equipos que vienen a vernos cada domingo. Hay muchos que repiten constantemente, clubes de fuera, como la Premier League.

Se ha especulado con la venta del Chimy.

El Chimy lleva 6 goles y jugando en banda. Seguro que le siguen.

La cláusula del Chimy es de 30 millones pero él posee parte de los derechos económicos.

Se ha dicho que sus derechos económicos son el 50%. Es menos. Lo puede poner bien grande. Hay un porcentaje, pero no lo puedo especificar por confidencialidad. Sí puedo decir que para Osasuna es más de ese 50% que se ha comentado. Aparte, la potestad de vender la tiene Osasuna. El que quiera comprarlo no lo va a hacer en cash y en ese caso la fuerza la tiene el club.

Hablando de cláusulas, ¿Aimar Oroz vale los 28 millones?

Creo que sí por lo que puede llegar a ser.

Ya lo conocían, ¿pero les ha llamado la atención algo especialmente?

Aparte de buen chaval es echado para adelante. Siempre le vengo exigiendo que marque goles o que cogiera peso. Ha cogido tono físico gracias al buen trabajo de los preparadores. Su personalidad no me sorprende. No tiene medio a asumir responsabilidades.

¿Cómo ve el caso de Roberto Torres?

Puede hacer lo que él quiera. Es dueño de su destino. Su comportamiento me está sorprendiendo para muy bien porque Roberto tiene un carácter súper competitivo. Pese a no jugar, en los días de partido o de entreno se está comportando a la perfección. Le he dado las gracias y las hago saber públicamente.

¿Puede salir en enero?

Ha cambiado de agente, me comenta algunas posibilidades, pero no tenemos a día de hoy nada concreto. Pero si se queda no hay ningún problema, al contrario. Ya jugó en Copa, ha tenido sus minutos en Liga que quizá no han sido los que él esperaba. Pero ahora vienen un montón de partidos ahora. Vamos a necesitar a todos.

¿Considera que ha habido un cambio de ciclo este curso?

Necesitábamos cambios. Esta es de Guardiola: a los tres o cuatro años te tienes que ir o cambias muchas cosas. Nosotros hemos tocado pocas pero sí ha cambiado gente importante. Hay jugadores que nos han dado mucho que ya no están, nuevos roles y había que mover el árbol. Han subido Aimar o Pablo Ibáñez, con esa energía que transmiten. Si no haces eso, al máximo nivel normalmente mueres de éxito. Hay que cambiar en los momentos buenos. Si vas a esperar a que llegue el mal momento igual ya es tarde. Creo que nosotros quedando el 10, que es un éxito, asumimos que había que modificar cosas.

¿Y usted ha variado algo en su forma de proceder?

No. El que más, Jagoba. Yo soy de tener contacto con los jugadores pero no sufro ese desgaste ni los pongo a jugar. Hablo con casi todos, pero igual una vez al mes o cuando tocar abordar situaciones personales. El desgaste es menor.

A veces desde el exterior no se tienen en cuenta esas situaciones del futbolista.

Por ejemplo, este año un jugador ha tenido un tema personal. Me enteré y hablé con él. Salió todo bien. No voy a dar detalles. Pero tuvo la confianza de contármelo y le di mi consejo. El club y Jagoba le ayudó. Se solucionó y todo eso influye en el rendimiento.

Ha hablado de Pablo Ibáñez. No ha tenido protagonismo. ¿Sería bueno cederlo?

No va a salir en principio. Vamos a necesitar de todos. Pablo viene de Segunda RFEF, ni siquiera estaba en Tajonar. Tampoco podemos olvidar que para que los once que salgan al campo den el nivel, los entrenamientos tienen que ser buenos. Si la gente no va a full repercute en el campo. Y uno de los motivos por los que estuvimos diez partidos sin ganar fue porque bajamos la intensidad en los entrenamientos. Sin eso no tenemos nada que hacer.

¿Le ilusiona la Copa?

Vamos a intentarlo, pero depende de muchos factores. Necesitas fortuna. Pero la situación en la tabla y la plantilla lo permite. El año pasado en Girona fuimos a pasar pero no estábamos a eso. Venía el Cádiz y el foco estaba ahí. Parecía que molestaba la eliminatoria.

Hubo una conjura.

Sí. Hubo de todo. Además Jagoba no podía estar por el covid. Estábamos Bittor, Cata y yo. Por eso ganamos igual (risas).

Un momento muy delicado.

Ya pasó. Superamos ese bache. Después del partido de Girona estaba más preocupado que en la racha de 13 partidos sin ganar.

¿Fue el más duro?

Sí. Porque en la racha de los 13 partidos nos pasaba de todo, pero todo estaba más claro, y el año pasado había muchas dudas. Podíamos estar ante un cambio de ciclo o que el discurso ya no llegaba.

Siempre ha mostrado su confianza hacia Jagoba.

Sí. Lo demuestran los hechos. Al final del año pasado, antes de que renovara, hablamos qué teníamos que hacer para seguir por el buen camino. Hicimos una sentada para que no llegue el fracaso.

Jagoba alguna vez ha comentado que se había preguntado cómo sería su adiós. No quiere acabar mal en esta relación idílica. ¿Usted se lo ha planteado?

Sí, es que no quiero irme mal. Me centro en disfrutar, algún día nos va a ir mal, seguro. Y entonces o nos echarán o nos tendremos que ir. Pero nadie nos podrá quitar el arrasar en Segunda, disfrutar en Primera, ganar en el Camp Nou. Empatar dos veces en el Bernabéu ver disfrutar a la gente en El Sadar.

¿Ha aprendido a disfrutar más en Osasuna? Al principio era más irascible.

Sí, también me siento muy seguro en la toma de decisiones aunque puedan salir mal algunas. Me siento identificado con el club, con la gente con la que trabajo y la afición. Tengo el poso de lo que piensa Jagoba, poder hablarlo si va mal. Voy a ser honesto. Cata o Bittor son muy temerosos y les dije que no podíamos bajar con esta plantilla. Lo digo como lo pienso. Es la mejor plantilla en 6 años y no deberíamos bajar. No es narcisismo, es algo objetivo. ¿Podemos bajar? Algún día puede pasar por decisiones equivocadas, arbitrajes, lesiones... Pero tenemos argumentos para pensar que no va a ocurrir.

Ese buen momento lo notará a la hora de conquistar jugadores.

Los futbolistas vienen aquí, conocen El Sadar y su ambiente, y el paso adelante que hemos dado a nivel futbolístico.

¿Le toca ser menos pesado?

Sí, sí. Pero mi estrategia es no dejarles pensar. Si estamos convencidos no hay que demorar nada. No podemos ir a pujas. Me reúno con Moi, pero Jagoba habla con él a las once de la noche y al día siguiente firmado. No podemos demorar eso. Vamos de la mano. Cuando hay algún objetivo claro vamos a por él.

¿Tiene mucho trabajo adelantado?

(Ríe). Hay que trabajar con tiempo... Repito que Osasuna no puede ir a pujas.