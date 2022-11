"Osasuna nunca se rinde" llega a Madrid con un mural

"Osasuna nunca se rinde" se ha convertido en un cántico mundial que recorre múltiples rincones, especialmente donde están los más jóvenes. En el patio del colegio, en el autobús, en la calle... Desde ahora también es visible en Madrid gracias a un mural de LKN que ensalza esta moda.

Un grupo de niños y niñas de Uganda entonaba el grito de apoyo. Todo empezó en TikTok hace dos meses. El lema arrasó después de recuperar de forma inexplicable un vídeo de 2017. Pues bien, la ola ha sido tal que ha sido tendencia mundial. Osasuna aprovechó el tirón para mostrar la frase en el tercer anillo.

En la calle de la Palma, en Malasaña, figura esta obra que da protagonismo a uno de los niños que aparece en las imágenes con gesto expresivo. En una camiseta roja, el lema "Osasuna nunca se rinde".

Se desconoce por qué se ha rescatado de repente y de forma tan exitosa el vídeo de 2017 que dio a conocer Eneko Elósegui, voluntario navarro que captó el momento en un orfanato de Uganda. El caso es que el fenómeno ha superado cualquier expectativa y, aunque ya en menor medida, sigue muy presente en colegios y redes sociales.

"Eran niños sin recursos. Les propuse después de las clases cantar en español y bailar. Les enseñé la canción 'Osasuna nunca se rinde', pero también algunas más. Era una época en la que los rojillos estábamos mucho peor. No había que rendirse. Pensé en que si la aprendían bien, les grabaría el vídeo y les regalaría unas camisetas que había llevado de la Fundación Osasuna. Así fue. Aluciné que lo captaran tan rápido. Lo mandé por whatsapp a mis amigos, a amistades de Osasuna, a los chicos de la residencia... No tenía más intención. Algo gracioso. Me gustaba hacer vídeos en plan broma en el extranjero, como el programa Callejeros Viajeros”, explicaba recientemente sobre el origen Eneko Elósegui, que reconocía estar “sobrepasado” por las dimensiones que ha adquirido cinco años después.