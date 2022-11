¿Son delito las primas a terceros por ganar?

La vista de este miércoles, 16 de noviembre, era histórica porque es la primera vez que el delito de corrupción deportiva, implantado en 2010 en España, llega a tan altas instancias judiciales. Si en su día la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial fue pionera en este sentido, ayer la discusión jurídica se centró más en si primar por ganar a un tercero también es delito. Fiscalía y La Liga sostuvieron que sí, mientras que las defensas lo negaron.

Hasta el caso Osasuna, en el fútbol español solo se había investigado el Zaragoza-Levante, que se archivó por falta de pruebas. Después llegó un caso con el Huesca de protagonista, que continúa en instrucción. Con sentencia condenatoria, solo existe el caso de Osasuna Betis: la Audiencia de Navarra condenó a los acusados por un doble delito de corrupción deportiva, al entender que tan delictivo era pagar por ganar como por perder. E impuso la misma pena.

La fiscal defendió que la sentencia navarra hacía una valoración conjunta de los supuestos pagos al Betis (400.000 euros por ganar al Valladolid y 250.000 por dejarse ganar en Pamplona), pero que por separado también serían siendo delictivos. Argumentó que el Betis ya había descendido en la penúltima jornada, por lo que ante el Valladolid solo se jugaba “la dignidad”. “Que haya una incentivación a a efectos de ganar porque le han pagado sí supone una acción tendente a influir en el resultado”, subrayó la fiscal. Y añadió que no se estaba hablando de las primas a los propios jugadores ni las primas de patrocinadores, sino de primas a terceros, que “interfieren en el funcionamiento de los demás equipos y que alguna ventaja tendrán”.

El abogado de La Liga, Francisco Martínez, también se mostró a favor de que primar por ganar sea delito. Y argumentó que la irregularidad penal se da en el momento en el que hay “un ofrecimiento y una aceptación”, ya que el Código Penal castiga “las actuaciones tendentes a influir en el resultado”. El abogado de Osasuna, Miguel Ezcurdia, no tocó este asunto durante su exposición.

Los letrados de las defensas mantuvieron otra postura muy distinta. Todos, sin excepción, destacaron que no había delito en primar por ganar. El que más se explayó fue Eduardo Ruiz de Erenchun, abogado del exvicepresidente Juan Pascual, fallecido en verano. Recordó que la sentencia de la Audiencia, entre otros motivos, había afirmado que si el legislador no había especificado si el delito era por perder o ganar, era porque penalizaba el hecho de pagar. “Pero si no está incluido no podemos deducir que está prohibido”. Lo que sí hizo el legislador, agregó el letrado, es escribir el verbo “predeterminar” un resultado, y eso es algo que no se puede garantizar cuando se paga como incentivo para ganar. “Aunque nos den un millón de euros a los que estamos en esta sala no ganaremos un partido de tenis a Nadal, en absoluto se está predeterminando el resultado”. También censuró que pagar por perder tenga la misma pena que primar por ganar.

Diego Sánchez, abogado de Txuma Peralta, afirmó que no se trataba de sobornos por perder. “Si es para ganar al rival en igualdad de condiciones no hay delito”. El abogado de Antonio Amaya se preguntó dónde estaba el carácter fraudulento cuando se prima por ganar en una competición para ganar. “Hay un rival que compite. Esto (el pagar) no altera ni predetermina el resultado. Es imposible”. Juan Mari Zuza, el letrado de Ángel Vizcay, fue más allá y afirmó que en este caso se había dado solo “una infracción administrativa, no penal”. “No es una conducta criminal”.