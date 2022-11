Un club de Primera RFEF y 14 de Segunda RFEF, posibles rivales de Osasuna en la Copa del Rey

Osasuna conocerá este miércoles 16 de noviembre su próximo rival en la Copa del Rey tras vencer al C. D. Fuentes (1-4) en la primera eliminatoria el pasado sábado. conocerá estee su próximo rival en latras vencer al C. D. Fuentes (1-4) en la primera eliminatoria el pasado sábado.

La RFEF realizará el sorteo de la segunda ronda desde las 17 horas en la que participarán 56 equipos: 14 de Primera División, 16 de Segunda, 11 de Primera RFEF, 13 de Segunda RFEF y 2 semifinalistas de la Copa Federación de la temporada anterior.

El sorteo enfrentará a los equipos de mayor categoría con los de menor, por lo tanto, Osasuna solo puede enfrentarse en esta segunda eliminatoria contra los semifinalistas de la Copa Federación (uno milita en Primera RFEF y otro en Segunda RFEF) o los equipos de Segunda RFEF.

Al igual que en la primera ronda, la eliminatoria se disputará a partido único en las instalaciones del club de categoría inferior siempre que se cumplan los requisitos mínimos establecidos por la RFEF.

Así, los posibles rivales de Osasuna en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey son:

Semifinalistas de la Copa Federación: Real Unión Club (Primera RFEF) y C. D. Arenteiro (Segunda RFEF).

Segunda RFEF: Sestao River Club, Arenas Club, Cacereño, C. D. Coria, S. D. Gernika, Atlético Saguntino, C. D. Ibiza Islas Pitiusas, C. D. Atlético Paso, C. D. Diocesano, Juventud de Torremolinos C. F., C. D. Arnedo, C. D. Guijuelo y C. D. Guadalajara.

La segunda ronda se disputará tras el Mundial, los días 21 y 22 de diciembre.