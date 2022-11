Catar Copa

Osasuna ha puesto el lacito a la minitemporada previa al parón mundialista con un más que lógico pase en la competición del K.O., tras golear al humilde y aguerrido Fuentes en una tarde para que los menos habituales aparezcan y los titulares demuestren por qué lo son. Y como en Benidorm a lo largo de todo el año, hay luces y sombras.

Jagoba vistió de corto un once con Juan Pérez en la meta, una defensa formada por Peña, Aridane, Herrando y Manu Sánchez. Brasanac y Torres estaban en el medio, junto a Pablito Ibáñez y Kike Barja. Y arriba, Kike García y Budimir, en su última cita antes de viajar al sol de Catar. Un once con garantías para no pasar apuros en el feudo de un equipo de la Regional Preferente como el Fuentes.

Primera luz. Pablo Ibáñez. Al chaval le vienen bien este tipo de partidos, como a Herrando, para demostrar que pueden ser alternativa a los titulares. Desparpajo y atrevimiento, sobre todo en el segundo tiempo si bien es cierto que con el viento a favor pidió más el balón. El centrocampista sigue dando pasos en su crecimiento.

Segunda luz. Doblete de Kike García. Al contrario que otros, el delantero está de luna de miel con el gol. En LaLiga suele aprovechar los minutos que tiene y en la Copa esta vez demostró que si la pilla, la cuela. Las pocas que tuvo las metió en la cazuela, pese al portero local, León, al que le faltaban centímetros pero le sobraban arrestos. Bonito el primero, de zurdazo en medio giro que superaba por arriba al guardameta. y efectivo de cabeza el segundo tras centro de Barja.

Tercera luz. Reacción. Osasuna se fue al descanso con 1-1. La única que tuvieron los locales fue para adentro, en una pugna en la que la zaga rojilla, Manu Sánchez en concreto, quedó retratada gracias al buen hacer del delantero local, Requeno. Balón largo, pelea, control, doble recorte y a la red pese al toque de Juan Pérez. Que le quiten lo bailao al chaval.

Cuarta luz. Cambios. Nacho Vidal salió y marcó, Rubén García salió y peleó. Jagoba no quiso mover muchas fichas, apostó por un once en el que Torres destacó más de lo que le gustaría a alguno en el club, poniendo centros, creando peligro y hasta asistiendo de cabeza con peinadita incluida en el primer tanto, de Darko Brasanac. Hasta Budimir se comió los 90 minutos. ¿Si crees en un once, para qué tocarlo?

Primera sombra. El Ferrari. Si Kike García anda de luna de miel con el gol, lo de Budimir es divorcio total. Y con varios hijos, custodia peleada, régimen de visitas y venta de gananciales al cincuenta por ciento. Porque el croata se va al Mundial con la pólvora más mojada que las pasarelas del Arga. Y es preocupante. Si Croacia, que no es que tenga un 9 destacado, va a depender de los goles del Cisne, que vayan celebrando el pase Bélgica, Canadá y/o Marruecos, porque lo que es los balcánicos, como no los marque otro... El Ferrari tuvo hasta cuatro ocasiones claras para marcar, una a puerta vacía. La duda es saber si se está guardando para la cita catarí o para su regreso en LaLiga, porque lo que es hasta la actualidad nos sale el gol a doblón. A ver si se revaloriza...

Segunda sombra. Manu Sánchez. El lateral este año está muy lejos de su mejor versión. Cuando antaño nos sorprendía con sus cabalgadas y asistencias de gol, centros con música que los atacantes agradecían en forma de gol, y encima tenía concentración en la faceta defensiva, este año no anda nada fino. Con la misma es una estrategia de la dirección deportiva, decirle al mocete que no juegue bien para que el Atlético, que andan como anda, nos lo venda a saldillo. Quién sabe...

Se acabó. C'est fini. The end. Adiós al primer tramo en este año mundialista raro de narices. Ahora llega Catar, una cita en la que echaré de menos al bueno de Mikel Merino, y es que Luis Enrique parece preferir antes a otros centrocampistas sin tanta clase como Soler, o Koke. Él sabrá. Ojito, que yo con Lucho hasta la muerte, que me parece de largo el mejor seleccionador que puede tener La Roja hoy por hoy. Con la hornada de jugadores que tenemos y viniendo de donde venimos, de ver a Xavi, a Casillas, a Iniesta y demás ganándolo todo, demasiado está haciendo el técnico. Porque quitando la terna de Brasil, Argentina y Francia, ¿qué otra selección puede ganar? Que le pregunten a Camacho y a Ábalos...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!