Arrasate, sobre la Copa del Rey: "Creo que este año es diferente y tenemos que intentarlo"

Jagoba Arrasate, ha dicho que su plantilla se encuentra “con ganas de hacer una buena El entrenador de Osasuna,, ha dicho que su plantilla se encuentra “con ganas de hacer una buena Copa ” de cara al partido frente al Fuentes con el que abrirán su andadura en el torneo del KO.

“Tenemos la obligación de pasar. Somos superiores y tenemos que refrendarlo ante un equipo que sabemos que es un partido muy especial para ellos”, ha comentado el preparador rojillo sobre su debut copero.

Arrasate ha puesto sus esperanzas en la Copa del Rey: “Estoy muy contento con la plantilla que tenemos y la situación en tabla hace que tengamos que tener la Copa como uno de los objetivos. Esperemos que el viaje sea largo y la primera estación es mañana, por lo que no queremos ningún susto”.

“Creo que este año es diferente y tenemos que intentarlo. Tenemos plantilla para sacar un once bueno en Copa y esos 23 puntos te dan la posibilidad. Ojalá este año sea el año”, ha afirmado el entrenador del cuadro pamplonés.

El de Berriatua ha pedido “seriedad” a sus pupilos de cara al choque: “Quiero ver esas ganas de pasar. La gente que está jugando menos, no espero nada de ellos porque los veo entrenar todos los días y si no están jugando no es porque estén mal, sino porque otros están mejor”.

“Está entrenando bien. No está jugando mucho, pero está preparado y con muchas ganas. Que mañana salte con el brazalete nos hace ilusión a todos”, ha dicho sobre el momento que atraviesa Roberto Torres, capitán del equipo que mañana saldrá de inicio en la localidad aragonesa.