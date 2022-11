El "ejque" rojillo

Llueve sobre mojado, pero para bien. Como el agro navarro, contento con las últimas lluvias que aplacan un poco este verano que se empeña en estirarse hasta casi los turrones. Y eso no es bueno ni aquí ni en Sebastopol, oigan. Ni con el cambio de hemisferios. Que bastante chafada anda la cosa con la pandemia casi extinta (que no superada), la guerra de Ucrania, la luz y el gas y la precariedad como para encima empeorarlo. Manda bemoles, oigan...

Ejque la mojca. Dos palabras que bien indican, dependiendo del acento, la regionalidad de una persona. En este caso madrileña, o madrileño, como el C-Tangana. Y es que precisamenta por estos lares es cuando se contagian retrasos y goles rojillos, que son amores y nos dejan alegres a más no poder. Me ocurrió contra el Rayo en la última visita rojilla a Vallecas, y me ocurrió con el viaje de los de Jagoba a tierras gallegas a jugar contra un Celta en crisis...

Ejque la mojca es rojilla y los goles también. En Madrid, en el popular barrio de Vallecas, nos pilló al suegro, a Toñin y al menda lerenda haciendo cola para entrar en el feudo rayista cuando Moncayola marcaba el 0-1. La cosa acabó de dulce, con triunfo osasunista en el campo vallecano. Y esta vez fue volviendo del centro, de aquellas citas profesionales que no tienen escapatoria y con las que hay que cumplir. Pese a terminar media hora antes de lo previsto, tuvo que llegar el gol madrugador de los nuestros antes de estar sentado ante la tele...

Las distancias en Madrid son mayores que en otras partes. Pese a que un metro es un metro, un kilo es un kilo, el kilómetro madrileño es superior en distancia al testo de los kilómetros mortales. Porque hay que moverse en coche hasta para ir a por pan, que si la A-2, que si la M-30, que si la M-40, que si la A, la B, la C, la pista, la carretera a Burgos o la de A Coruña. A Galicia quería haber ido pero ni siquiera a Pamplona, con una media o calcetín. Rumbo a casa echando chispas, con cuidado del radar de Coslada, que juegan los rojillos en Vigo...

Aparcando. Con Onda Cero en la radio. Con el "gooooooooooool" que ladraba el locutor al referise al primer tanto rojillo, del Chimy, de un zambombazo desde la frontal ante el que Marchesín hizo la marquesina. Se tiró para la foto, y poco más pudo hacer. Y el que teclea a toda leche Puleva para arriba, a ver si llegaba a la repetición. Ejque qué mala leche, ejque esto es la bomba, ejque siempre me pasa igual...

Y que duren los ejques, acompañados de buena suerte y más castizos que nunca. Porque gracias a ellos ya tenemos 23 puntos, con 13 jornadas, y que pase el Barça que con la misma le hacemos al Piqué una de recuerdos de Shakira. "Te felicito, qué bien te retiras..." ¿Pero viene a Pamplona o no? Nosotros preferimos que venga, que luego salen con excusas de que si no estaba Gerry, que si tampoco venía Messi y que si la abuela fuma y el abuelo va en bicicleta. Sin excusas.

Once reconocible, Jagoba sigue confiando en los mismos. Garcías atrás, Peña y Manu a las alas. Torró delante. Línea de cuatro con Moi, Barja, Chimy y Aimar. Y Budimir, sí, el delantero internacional croata que sigue más seco que los embalses, de punta de lanza. Y a ver si la mojca no nos marea mucho y somos capaces de pescar en río revuelto, que los celestes andan cambiados de míster y en crisis.

El Chimy y diez más. O mejor dicho, el Chimy, Aitor y nueve más. Ese es el resumen del encuentro. Porque la primera medio clara que tuvo Ezequiel la enchufó como exministro en eléctrica. Derechazo desde la frontal, trayectoria ascendente y ajustada al palo derecho. Estéril la estirada de Marchesín, que sólo pudo recogerla del fondo de la portería.

Una conejada en defensa, despìste de estos que solemos hacer, terminó en un cuero a la izquierda que Cervi envió rasito al área. Y si a Iago Aspas le dejas que controle, te mata. Eso sí, la tuvo que matar casi a la escuadra, que si no Aitor la para. Menudo portero tenemos, y eso que se supone que es suplente... 1-1, poco dura la alegría en la casa del pobre y una pena que los tres puntos se esfumen. ¿O no?

Para nada. Que el Chimy es mucho Chimy, que hay delanteros de LaLiga de las Estrellitas que a botes y con el empeine no le dan la mitad de fuerte que el argentino con la cabeza. Lo demostró al cabecear el centro desde la izquierda de Manu Sánchez, que desde más lejos del punto de penalti cabeceó abajo, al mismo lado que el primer chicharro sabedor de que el meta local falla en el mencionado palo. 1-2 y al descanso.

Ni ejque ni mojcas. El Celta tocó arrebato, fue a por Aitor mientras los rojos hacían la de la perrica cazando, agazapados y viendo si caía alguna contra y se mataba el encuentro. Pero claro, es lo que tiene no contar con Benzemá, Lewandowski o Haaland entre los jugadores, que si llegas al final con 1-2, justico, corres el riesgo de que te maten. O de que te metan...

Pero para eso tenemos portero. Para eso está don Aitor. El meta, penaltis anulados a un lado y manos en el área celtiña olvidadas a otro, respondió con dos paradones, uno a chilena de Aspas y otro a un derechazo potente de Paciencia diciendo que vale, que uno os dejo meter, pero más no. Y así fue. El portero aguantó y se quedó con un gol encajado en tres encuentros, en nueve puntos de los nueve que ha jugado, en un seguro magistral para los nuestros.

23 puntazos. A falta de un encuentro en casa para cerrar la minitemporada previa antes del parón del Mundial ¿Y si ganamos el último? Ejque es el Barça. Ya, ya., ¿Y? Pues eso. Si en Vigo hacía porrón y medio de años que no ganábamos y hemos ganado... ¿Por qué no meterle mano a los de Xavi? Que no están ni en Champiñons, y será por algo, ¿no? Además, como es la despedida de Gerard, igual hasta Roberto el Polaco se relaja pensando más en el calor catarí que en LaLiga de las Estrellitas. Donde, por cierto, la luz roja brilla con más fuerza que nunca. Si ejque somos la repera...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!