Paseo triunfal para Sabalza en una asamblea sin inquietudes desde la sala

asamblea plácida y corta, en la línea que marca este ciclo de socios compromisarios tras una polémica elección hace un par de años. El respaldo a las cuentas y al presupuesto fue de nuevo incontestable. El ejercicio anterior, con un déficit de 1 millón de euros, obtuvo el refrendo de un 95,5% de los asambleístas mientras que los ingresos y gastos programados, récord en ambos casos y también con pérdidas de 1,6 millones, generó un 93 % de votos a favor. Luis Sabalza volvió a disfrutar de una, en la línea que marca este ciclo de socios compromisarios tras una polémica elección hace un par de años. Ely alfue de nuevo incontestable. El ejercicio anterior, con un, obtuvo elmientras que los ingresos y gastos programados, récord en ambos casos y también con pérdidas de 1,6 millones, generó un 93 % de votos a favor.

400 socios que estaban convocados aproximadamente según el club, acudieron 245 y otros 76 estuvieron representados. La cita fue en el partido en El Sadar contra el Valladolid. No hubo prisas en última instancia porque antes de las 12.00 horas ya se habían repasado todos los puntos del orden del día. También los que figuraban en la asamblea extraordinaria. El club invitó a un lunch a todos los presentes a la finalización. De losque estaban convocados aproximadamente según el club,. La cita fue en el Baluarte desde las 9.30 horas, con el reloj siempre presente para que la mañana no solapara la cercanía del. No hubo prisas en última instancia porque antes de las 12.00 horas ya se habían repasado todos los puntos del orden del día. También los que figuraban en la asamblea extraordinaria. Ela todos los presentes a la finalización.

El viernes pasado, apenas cuatro socios (compromisarios y no) habían acudido a la llamada del club para recibir explicaciones. “Vimos que las dudas no son importantes y que la información es bastante completa”, reflejaba el gerente Ángel Ardanaz. Este domingo, desde la sala, no se produjeron mayores inquietudes a la hora de resolver dudas o plantear cuestiones, salvo una aislada con el presupuesto.

“Lo hemos hecho muy bien”, bromeaba César Muniáin, directivo que ejerció de moderador cuando veía que nadie se subía al atril en el apartado de las cuentas. El conformismo quedó ratificado en el apartado de ruegos y preguntas: no se produjo ninguna intervención, un hecho sin precedentes. Justo antes de que terminara la asamblea, la directiva volvió a abrirse a alguna petición. Tampoco las hubo. Silencio, aunque interrumpido desde una butaca: “¡Que no llegamos al partido!”.

ENTRE LOS MEJORES DE LA LIGA

En el caso de las cuentas, hubo 315 votos, con 301 síes, 9 noes, 1 abstención y 4 nulos. En el preámbulo, Luis Sabalza había destacado la reducción de la deuta neta de 56 a 51 millones. “No son números idóneos pero no nos alteran. El balance es de 35 millones de beneficio desde que estoy en la presidencia. Y desde la pandemia, 2 millones de euros después de impuestos. Estamos entre los cuatro clubes de la Liga que mejor hemos resistido la crisis. Eso nos da fortalece para retener talento, mejorar la plantilla e iniciar la recompra del patrimonio perdido”, presumió el presidente.

En su exposición, Ardanaz valoró que la auditoría no tuviera salvedades en su informe, el descenso de la deuda neta, la mejoría del fondo de maniobra y de “todos los ratios que nos miden el balance con unos datos objetivos”. El gerente destacó que a largo plazo, se adeudan 14 millones a entidades de crédito y 16,9 millones por CVC, además de una cantidad que a un agente y una parte de la sanción por delitos fiscales. A corto plazo, a pagar esta temporada, la deuda ha subido de 6 a 9 millones. Por deudas antiguas, 900.000 euros. Por amortización del préstamo del estadio, 3,4 (0,4 deuda ordinaria). Por la entidad con la que se financió la compra de Budimir, 3 millones a pagar en diciembre. En cuanto a las pérdidas, Ardanaz admitió que los 2,6 millones que no se ingresaron de LaLiga por la televisión alteraron las cuentas. “Nos pilló de sorpresa y no pudimos reaccionar”.

Gonzalo Larrondo, en representación de la Comisión de Control Económico, validó la situación financiera del club y a modo de resumen subrayó: “El nivel de duda sigue siendo asumible. En Primera División debería aprovechar el club para capitalizarse”.

NINGÚN PROBLEMA EN TESORERÍA

También hubo amplio consenso para aprobar el presupuesto después de abrir las 311 papeletas de los socios que votaron. Un total de 289 compromisarios dieron el sí y 15 el no, aparte de 3 abstenciones y 4 nulos. Ardanaz explicó lo detallado en el informe económico. Se alcanzan por primera vez los 70 millones de ingresos con más patrocinios y taquillas, sin contemplar extraordinarios. Además, se programan pérdidas de 1,6 millones. El motivo es porque en junio de mandaron a la Liga unos presupuestos con beneficios y después se tomó la decisión de emplear los fondos de CVC principalmente para cubrir el fichaje de Moi Gómez. “Esta pérdida no supondrá ningún problema de tesorería porque estaba financiada por los fondos de CVC. En julio cobramos 8 millones. En junio llegará un cobro de 13 millones. Quedan otros 13 para junio de 2024”, señaló el gerente.

Solo se produjo una pregunta de la sala. La hizo Juan Mari Erice para pedir explicaciones sobre los 1,5 millones de Alex Berenguer que está en el aire de cobrar del Torino porque el caso está en el TAS. “El problema es si no se ingresa, sería perdida”.

El socio compromisario en general quedó por lo visto conforme con todas las explicaciones que se le dieron y tampoco se interesó por más aspectos de la vida del club que nada tienen que ver con los números, en ocasiones fríos y difíciles de entender.