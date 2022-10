Moi Gómez: "Si marco al Villarreal ni se me ocurriría celebrarlo"

una huella profunda. Tenía 11 años cuando dejó su casa en Rojales (Alicante) para formar parte de la cantera del El amarillo forma parte de sus sentimientos. El pasado dejaTenía 11 años cuando dejó su casa en Rojales (Alicante) para formar parte de la cantera del Villarreal . Fueron tiempos duros. De lágrimas, recordaba Trini, su madre, en un reportaje emitido hace escasos días por LaLiga sobre sus orígenes. "Se pegaba hora y media llorando por teléfono. Porque no sé conducir. Si hubiese sabido, yo me lo hubiese traído. Al mes de estar allí nos lo trajimos una semana. Se dio otra oportunidad".

Ahí empezó el idilio de Moi Gómez con el Villarreal hasta que el pasado verano llegó el momento de romper lazos. A sus 28 años, el centrocampista alicantino se quedaba fuera de los planes de Unai Emery tras la irrupción de Álex Baena. Osasuna anduvo rápido para activar el sexto sentido y ficharle.

DEBUT A LOS 17

Este lunes, Moi vivirá la jornada más especial. Se enfrentará a los que han sido sus compañeros, aquellos con los que levantó la Europa League en 2021 y llegó a las pasadas semifinales de la Champions. Vistió la camiseta del submarino en un total de 222 ocasiones. La primera, el 28 de noviembre de 2011. Con tan solo 17 años, debutó en La Rosaleda contra el Málaga de la mano de Juan Carlos Garrido. Lucía el dorsal 55. Era Moisés. Y de ahí hasta hoy como profesional, sin perder su carácter sencillo. "Es una sorpresa que se mantenga en la élite. No por nada, pero es que lo sigo viendo un chaval tan normal en un mundo tan difícil", decía en el reportaje Alberto Tornero, un entrenador que tuvo en el Club Deportivo Thader de su pueblo.

Moi Gómez entendió la decisión del Villarreal en verano, circunstancias del fútbol, y pasó página para mirar otros horizontes. Entre Vigo, Almería y Pamplona eligió la capital navarra.

En un encuentro reciente con este periódico, el media punta rojillo aseguraba que tiene claro qué hará en el caso de que marque a sus ex. No podía ser más rotundo. "Siempre lo voy a tener en mi corazón. Me dio la oportunidad de ser profesional, me han dado unos valores y me han tratado como un hijo. Siento que es como mi casa. Si logro marcar ni se me ocurriría celebrarlo". Sería el primero con Osasuna.

ENTRE ALGODONES

Ayer, en el primer día de entrenamiento preparatorio para el partido, Moi Gómez estuvo trabajando aparte del grupo por unas leves molestias. El motivo era "un pequeño edema en la región glútea derecha", confirmó Osasuna, tras las pruebas médicas a las que se había sometido en la Clínica Universidad de Navarra. Precisamente, esta había sido la razón por la que el centrocampista había tenido que abandonar el terreno de juego al poco de comenzar la segunda parte del partido contra el Valencia. No anduvo fino esa noche, sin entrar apenas en contacto con la pelota, dentro del tono gris del equipo.

JUEGAN EN VALENCIA

Moi Gómez no pisará el césped de La Cerámica puesto que el estadio groguet se encuentra en plenas obras de remodelación. El equipo de Emery está disputando sus encuentros como local en el estadio del Levante, el Ciutat de Valencia. El presupuesto del proyecto es de 35 millones, pero en Castellón apuntan a que se van a producir desviaciones por culpa de la inflación. Está previsto que el estadio pueda albergar el primer partido el 31 de diciembre.