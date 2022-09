Moi Gómez: "Venir a Osasuna ha sido un impulso en mi carrera"

jugador de fichaje por el conjunto navarro este verano fue “un impulso” en su carrera para poder seguir “creciendo y mejorando” y aportar así su contrastada experiencia y su calidad, gestadas y expuestas con anterioridad en el Elde Osasuna Moi Gómez afirma que sueste verano fue “un” en supara poder seguir “creciendo y mejorando” y aportar así su contrastada experiencia y su calidad, gestadas y expuestas con anterioridad en el Villarreal

“Osasuna fue el equipo que más fuerte apostó por mí. Braulio y Arrasate estaban deseando que viniera para ser importante”, cuenta en una entrevista sobre algunas de las razones por las que eligió Osasuna cuando el submarino amarillo le sugirió abandonar su disciplina ante la falta de protagonismo que se avecinaba.

“En un principio no tuve la idea de salir del Villarreal, pero Emery me comunicó que no contaba conmigo. Fue entonces cuando hablé con mis agentes para buscar opciones y todo fue muy rápido”, rememora sobre su salida del conjunto valenciano, del que formó parte durante seis años en dos etapas.

El alicantino asegura que tuvo clara su elección: “Cuando Osasuna mostró interés, no lo dudé. Sabía que venía a un club muy parecido al submarino: humilde y trabajador. No me he equivocado al decantarme por un equipo que lleva varios años haciendo las cosas muy bien”.

“Mi intención cuando regresé al Villarreal era quedarme hasta que llegara el momento de retirarme, pero el fútbol cambia mucho de un año para otro. Fui importante, pero comenzó a llegar gente, y todos sabemos que fichan a lo mejor. La competencia fue a más”, anota sobre su paso por el club de su vida.

Afirma haber llegado al conjunto rojillo con la idea de aportar la “experiencia” acumulada a lo largo de su dilatada carrera, en la que brilló durante varias fases hasta la consecución, en la pasada campaña, de la Liga Europa de la UEFA, su único título como profesional.

Moi, diminutivo de Moisés, se formó en la cantera del Villarreal antes de subir al primer equipo. Después probó suerte en el Sporting de Gijón, Getafe y Huesca, siendo en este último donde logró más minutos y protagonismo en forma de goles y asistencias.

“Cuando llegué al Villarreal con once años lo pasé muy mal; lloraba casi todas las noches. A los cuatro meses regresé a mi pueblo, Rojales. Semanas después hablé con mi padre y me arrepentí”, explica sobre sus difíciles inicios, recién llegado al cuadro groguet, academia a la que agradece el cariño y la cercanía que le brindaron para convertirse en futbolista, algo “que sin duda mereció la pena”.

“Me han tratado fenomenal desde el primer día, y eso ha facilitado que rápidamente me encontrara bien sobre el césped”, comenta sobre el recibimiento que le dieron sus nuevos compañeros, entre los que menciona a Aimar Oroz, “un chaval que viene pisando fuerte y que me ha sorprendido. Capta todo rápido; es muy listo, y cuenta con condiciones para llegar adonde él quiera”.

Opina que se ha adaptado sin problemas a la dinámica de Osasuna: “Desde el primer día he encajado bien gracias a la acogida tan calurosa que me han brindado; esto ha posibilitado que todo vaya sobre ruedas, y que uno se sienta a gusto para ofrecer el mejor fútbol posible”.

“De entrada ya contábamos con un buen equipo, aunque no esperábamos un inicio tan bueno. Llevamos cuatro victorias en seis partidos; seguiremos siendo ambiciosos y daremos ese pasito más necesario, pero el objetivo es la permanencia”, menciona sobre el buen arranque de temporada.

Cuenta cómo Arrasate, teniendo en cuenta su historial, le pidió asumir “responsabilidades”, además de aconsejarle que jugase “con libertad” para ayudar al resto de compañeros. Sobre su posición en banda izquierda, Moi manifiesta estar “cómodo”, metiéndose “hacia adentro”.

Reconoce la importancia de la estabilidad de Osasuna: “está dando pasos hacia delante; tiene una interesante trayectoria, y todo eso llama la atención de los jugadores, que año tras año se sienten atraídos por el proyecto”.

No muestra reparos en aceptar que prefiere estrenarse como goleador en El Sadar, anteponiendo este campo a otros de renombre como el Santiago Bernabéu: “tengo ganas de meter gol aquí. Se me está resistiendo, pero es cierto que en mi carrera nunca he sido de marcar 8-10 goles, sino de dar más asistencias”.

Tampoco esconde su estima hacia Santi Cazorla, su ídolo: “me ponía a verlo y le pegaba con ambas piernas. Fue mi referente. Es una persona muy cercana, humilde y sencilla, difícil de encontrar hoy en día, y muy divertido, como Joaquín”.

“Soy diestro”, responde al ser preguntado sobre su conocida condición de ambidiestro, añadiendo que la “zurda es prácticamente como la derecha. Si tengo que sacar un córner, lo hago en función de cómo haya ensayado la acción”.

“Que tu familia se sienta cómoda en un nuevo entorno es importante; son aspectos que van de la mano y que repercuten directamente en el rendimiento. Mi familia se ha adaptado bien; mi hija está contenta en el cole, y a mi mujer le encanta Pamplona; dice que es una ciudad acogedora”.

“Será un partido complicado. Queremos dar la sorpresa y sabemos que ellos no tienen por qué tener un buen día. Deberemos ser un bloque, correr muchísimo, estar concentrados, tener personalidad y competir con nuestras armas”, indica el ‘16’ rojillo sobre el próximo choque liguero frente al Real Madrid.

Por último, habla del privilegio que poseen los profesionales del fútbol: “Entrenamos dos horas, trabajamos en lo que nos gusta y tenemos tiempo para dedicar a la familia. Debemos valorarlo y estar agradecidos por ello; no todo el mundo tiene esta suerte”.