No es Osasuna

Porque vestían de rojo y eran animados por la entregada grada de El Sadar , siempre encima de sus jugadores sea cual sea el resultado. Por todo lo demás, no se reconoció aque encajó un castigo sin paliativos de los que duelen. Fue la noche en la que no hubo rastro de esas sensaciones tan positivas que habían marcado este inicio de temporada. El Valencia fue sencillamente superior. En intensidad, en bloque, en carácter, en velocidad y en fútbol. En todo. Blandos atrás, rotos en el centro del campo y sin fútbol en ataque con el juego directo solo como arma a impulsos. No salió nada ni hubo remedio para cambiar la dirección del viento. El empuje ambiental y el orgullo del equipo de no rendirse no resultó suficiente. Pasó de todo. La mayoría, noticias negativas.y Darko acortó distancias cuando ya no quedaba tiempo. El Chimy Ávila falló un penalti con el 0-2, también Cavani, dentro de un contexto sin control en el que se manejaron siempre mejor los de Gattuso. Una derrota que invita a la reflexión y que baja de la nube a un Osasuna descosido que le pegaron ayer en la cara por segunda vez consecutiva en su estadio.