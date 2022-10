Aloisi: "Tengo buenos recuerdos del 0-3 en el Santiago Bernabéu"

Jhon Aloisi no pudo tener mejor estreno con anotó un gol en el feudo blanco que puso contra las cuerdas al equipo de Del Bosque. El resultado fue de 2-1, pero el australiano ya dejó su sello en uno de los coliseos del fútbol mundial. Tres años más tarde, participó en el histórico 0-3 que todavía se recuerda en el osasunismo. “Tengo buenos recuerdos del Santiago Bernabéu. Es un estadio con mucha historia y el Real Madrid es un club muy famoso en España y el mundo. Jugar allí fue especial. Recuerdo que ganamos 0-3 y, a la media hora, ya íbamos 0-2. La afición local no estaba muy contenta con sus jugadores. Sin embargo, eso nos ayudó a nosotros para tener energía y correr mucho más”, recuerda en una pequeña entrevista que publicó este viernes la entidad navarra en sus perfiles. no pudo tener mejor estreno con Osasuna en su primera visita al Santiago Bernabéu. En su primera temporada en Pamplona, el 1 de diciembre de 2001,en el feudo blanco que puso contra las cuerdas al equipo de Del Bosque. El resultado fue de 2-1, pero el australiano ya dejó su sello en uno de los coliseos del fútbol mundial. Tres años más tarde,que todavía se recuerda en el osasunismo. “Tengo buenos recuerdos del Santiago Bernabéu. Es un estadio con mucha historia y el Real Madrid es un club muy famoso en España y el mundo. Jugar allí fue especial. Recuerdo que ganamos 0-3 y, a la media hora, ya íbamos 0-2. La afición local no estaba muy contenta con sus jugadores. Sin embargo, eso nos ayudó a nosotros para tener energía y correr mucho más”, recuerda en una pequeña entrevista que publicó este viernes la entidad navarra en sus perfiles.

El actual entrenador del Western United FC, vigente campeón australiano, declara que sigue teniendo simpatía hacia el conjunto pamplonés. “Los partidos se juegan a las once de la noche, depende de la hora en Australia puedo verlos o me entero del resultado a la madrugada. Aquí ven que Osasuna tiene buenos aficionados y El Sadar tiene un ambiente único. No hay muchos estadios con un ambiente así. Ahora el fútbol se ve mucho más fácil que antes”, declara el exrojillo, que demuestra estar al tanto de la actualidad del equipo: “Han empezado bien con cuatro victorias en seis partidos. El equipo está bien con este entrenador. Se nota que juegan a un fútbol bonito que les permite ganar partidos y espero que sigan así”. Para el osasunismo, Aloisi quedará como el jugador que anotó en la triste final de la Copa del Rey.