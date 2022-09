Once jugadores de Osasuna que fueron protagonistas, para bien o para mal, en el Santiago Bernabéu

Osasuna y 44 ocasiones en el feudo blanco, desde 1934 hasta 2021. Cuatro partidos corresponden a duelos de Copa y los otros 40 han sido en Liga. Real Madrid se han enfrentado enen el feudo blanco, desde 1934 hasta 2021. Cuatro partidos corresponden a duelos de Copa y los otros 40 han sido en Liga.

Como es de esperar, el balance cosechado por el equipo rojillo no es muy positivo. El 81% de los partidos han caído hacia el lado blanco, seis han terminado en empate y tan solo dos victorias han sido navarras, pero qué dos triunfos.

A lo largo de estos 87 años que separan al primer y último enfrentamiento, ha habido todo tipo de protagonistas. Debutantes, goleadores, expulsados e incluso aquellos que han hecho historia de manera más negativa que positiva.

Aquí va un once de futbolistas rojillos que fueron protagonistas, por un motivo u otro, en Chamartín.

DN

ROBERTO SANTAMARÍA

El histórico futbolista rojillo tiene el honor de ser el primer guardameta que dejó la portería a cero ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, no fue un encuentro cualquiera, aquel 30 de diciembre de 1990 Osasuna logró el famoso 0-4.

DN

CÉSAR AZPILICUETA

debutó como profesional con la camiseta de Osasuna en el Santiago Bernabéu. Fue un 8 de abril de 2007. Con el dorsal 40 a la espalda, Azpilicueta saltó al césped en el segundo tiempo sustituyendo a Iñaki Muñoz. Raúl y van Nistelrooy le dieron el triunfo al Real Madrid, pero aquel día comenzó la prolífica trayectoria de un futbolista que lo ha ganado prácticamente todo. El primer defensa del once es otra leyenda. Azpilicueta se encuentra en este selecto grupo ya que. Fue un 8 de abril de 2007. Con el dorsal 40 a la espalda, Azpilicueta saltó al césped en el segundo tiempo sustituyendo a Iñaki Muñoz. Raúl y van Nistelrooy le dieron el triunfo al Real Madrid, pero aquel día comenzó la prolífica trayectoria de un futbolista que lo ha ganado prácticamente todo.

DN

PREDAG SPASIC



No podía faltar en esta lista un mito como Predag Spasic. El defensa serbio fichó por el Real Madrid en 1990 tras ser recomendado por Alfredo Di Stéfano. Su fichaje estuvo a punto de no llevarse a cabo ya que Ramón Mendoza, entonces presidente de la entidad, quiso descartarlo porque, debido a su calvicie, aparentaba más de 30 años y no los 25 que tenía.

200 millones de pesetas pagaron por él, jugó un mal encuentro contra el Barça en el Camp Nou y las siguientes tres temporadas las pasó como futbolista de Osasuna. Como rojillo defendió la camiseta durante 3 temporadas, no desentonó aunque no mostró jamás ese nivel que Di Stéfano vio en él.

DN

ENEKO SATRÚSTEGUI

El lateral rojillo tiene el triste honor de haber pasado a la historia de la Liga en el Santiago Bernabéu.

El navarro debutó y fue titular en la 11/12. En el minuto 31 vio la primera tarjeta amarilla y para el 53 ya estaba expulsado. Fin a un debut soñado. Además, Osasuna perdió aquella tarde 7-1. Satrústegui cumplió su partido de sanción, volvió ante el Espanyol y de nuevo fue expulsado.

Se trata del primer futbolista en la historia de la Liga en ser expulsado en sus dos primeros partidos en la máxima categoría.

DN

PABLO GARCÍA

El uruguayo es otro que no podía faltar en este once. Pablo García defendió la camiseta rojilla entre 2002 y 2005, se convirtió en una pieza fundamental de la plantilla y sus enfrentamientos con varios futbolistas del Real Madrid todavía siguen en el recuerdo.

En el histórico 0-3 de 2004 fue el segundo goleador de la noche. En 2005, ya como futbolista del Real Madrid, estuvo presente el 1-1 entre ambos equipos.

DN

JUANFRAN

"Por lo menos tírate bien". Trece años han pasado y esa frase todavía resuena en el recuerdo de la gran mayoría de aficionados de Osasuna. Pérez Burrull y Juanfran, una historia de desamor y desacierto arbitral.

"Estoy alucinado. Es la primera vez que me pasa algo así. Mezclo extrañeza y mucha rabia. Con el corazón digo que no me he tirado en ninguno de los dos penaltis. El linier los ha visto muy claros pero no se ha atrevido", declaraba Juanfran al término del encuentro.

Osasuna terminó perdiendo 3-1 el día que Juanfran regresaba, cuatro años después, a la que fue su casa.

DN

VALDO

Como Juanfran y Pablo Garcia, Valdo defendió ambas camisetas. Y al igual que el uruguayo, fue uno de los protagonistas goleadores en el 0-3 de 2004. Valdo abrió el marcador en el minuto 2 de encuentro.

DN

ROBERTO TORRES

puso en el minuto 51 el 2-1 en el marcador. El de Arre eligió buen lugar para sumar su primera tanto en Primera División, era el 1 de junio de 2013. Torres , que salió de inicio,

Minutos más tarde, Cejudo igualaría el resultado pero Benzema primero y Callejón después dieron el triunfo al equipo blanco. 81 goles después ahí sigue dando guerra.

DN

ENRIQUE SILVESTRE

Enrique Silvestre tiene el honor de haber sido el primer goleador rojillo que, gracias a su acierto de cara a portería, sirvió para lograr el primer punto en el feudo madridista. Osasuna empató a dos contra un Real Madrid que ese curso ganaría la liga y que contaba con Di Stéfano, Puskas, Gento o Del Sol. El navarro Félix Ruiz fue titular aquella tarde de marzo de 1962 con el Real Madrid.

Silvestre, que actuaba en el centro del campo, llegó a Osasuna en 1961 de la cantera del Barça. Los navarros acababan de ascender a Primera y el catalán estuvo dos temporadas antes de salir al Real Murcia.

DN

JAN URBAN

El polaco es sinónimo de los Real Madrid-Osasuna. Pocos futbolistas tienen el placer de haber anotado 3 goles y dar una asistencia en el Santiago Bernabéu. Han pasado ya 32 años desde aquella gesta, los aficionados rojillos no pudieron terminar de mejor manera aquel 1990.

Con actuaciones como esa, Osasuna finalizó el campeonato en cuarta posición y logró clasificares para la Copa de la UEFA ese mismo año.

DN

MICHAEL ROBINSON

anotó su primer gol en Primera División ante el Real Madrid en la capital. Su puntualidad con la portería fue tal que celebró su tanto en el primer minuto de encuentro. Era un 25 de enero de 1987. Al igual que Roberto Torres, el delantero inglés ante el Real Madrid en la capital. Su puntualidad con la portería fue tal que celebró su tanto en el. Era un 25 de enero de 1987.

Osasuna aguantó con el 0-1 hasta el 63', en ese minuto Valdano hizo la igualada y a dos minutos para el final Hugo Sánchez anotó el 2-1 definitivo.