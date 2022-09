Una jueza manda investigar si Osasuna ha cometido delito con su patrocinio con el Ayuntamiento de Pamplona

Osasuna ha tenido que afrontar por impagos a Hacienda en los últimos años, la letra pequeña le ha devuelto de nuevo a los juzgados. Además de las cantidades que ha tenido que abonar, las sentencias contemplaban la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas durante unos años. Por eso, cuando la magistrada del Juzgado de lo Penal n º2 de Pamplona vio en prensa que el club había firmado un contrato de patrocinio con el Ayuntamiento de la capital navarra hasta 2025 (a razón de 100.000 euros por año), ha remitido el tema al juzgado de guardia para que investigue los hechos, por si pueden significar un delito de quebrantamiento de condena. Osasuna ha presentado recurso, argumentando que no ha cometido delito alguno. Dentro de las condenas queha tenido que afrontar poren los últimos años, la letra pequeña le ha devuelto de nuevo a los juzgados. Además de las cantidades que ha tenido que abonar, las sentencias contemplaban la. Por eso, cuando la magistrada del Juzgado de lo Penal n º2 de Pamplona vio en prensa que el club había firmado unhasta 2025 (a razón de 100.000 euros por año), ha remitido el tema al juzgado de guardia para que investigue los hechos, por si pueden significar un delito deOsasuna ha presentado recurso, argumentando que no ha cometido delito alguno.

La magistrada afirma que la condena de la Sección Segunda de la Audiencia y la de su juzgado "priva a la entidad de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas hasta el 26 de febrero de 2025". Y, según el contrato de patrocinio entre el club y el Ayuntamiento de Pamplona y que solicitó la magistrada, este "constituye una ayuda económica procedente de una entidad pública".

Osasuna alega en su recurso que la ejecución de la pena de la Audiencia está suspendida hasta que se resuelva su petición de indulto. Y la liquidación de la pena, por otro lado, no comienza hasta el 1 de junio de 2024. "Hasta entonces, el club es muy libre de aplicarse todas las deducciones, obtener subvenciones...". Por este motivo, porque no hay ninguna pena en ejecución, "no se ha quebrantado ninguna condena", agrega el club. Pero además, Osasuna argumenta que no se ha recibido "ayuda pública alguna", sino que el contrato firmado con el Ayuntamiento, con la inserción de publicidad, "es una contraprestación económica a cambio de unos servicios", como es la inserción de publicidad del consistorio en el estadio de El Sadar.