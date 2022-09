La dinámica de Osasuna Promesas continúa

La Nucía (0-0). Los pupilos de Santi Castillejo pudieron llevarse el triunfo mediante un disparo de Marc Llinares al travesaño en el ecuador del segundo periodo. Sin embargo, el filial rojillo mantiene su dinámica positiva, ya que todavía no ha perdido en este arranque liguero. No fue posible la tercera victoria consecutiva de Osasuna Promesas por no pasar del empate sin goles ante el también recién ascendido. Los pupilos de Santi Castillejo pudieron llevarse el triunfo mediante un disparo de Marc Llinares al travesaño en el ecuador del segundo periodo. Sin embargo, el filial rojillo mantiene su, ya que todavía no ha perdido en este arranque liguero.

La primera parte se jugó a un ritmo lento y ambos conjuntos priorizaron el orden y no encajar. La Nucía fue el equipo que más hizo hasta el descanso por proponer y tratar de adelantarse en el marcador. Aun así, las posesiones del conjunto alicantino resultaron pausadas, moviendo el balón lento de un lado a otro y sin capacidad de penetrar la defensa rojilla. En este contexto de ritmo bajo, las defensas se impusieron a las delanteras y las ocasiones de gol brillaron por su ausencia.

Los acercamientos más peligrosos, en todo caso, corrieron a cargo de La Nucía. Primero, fue Javi Martín el que, en el minuto 7, probó a Darío de disparo desde la frontal del área, tras una transición rápida comandada por Ángel, pero el portero osasunista detuvo el disparo en dos tiempos.

ESCASOS DISPAROS

Más de media hora tuvo que pasar para el siguiente disparo del partido, también protagonizado por el cuadro local. Buenacasa robó un balón en campo rival y se lo cedió a Borja Calvo, pero el disparo del joven mediapunta tocó en un defensa y se marchó a córner. El paso por los vestuarios del Camilo Cano no cambió el devenir del encuentro.

La Nucía dominó la posesión en la reanudación y el Promesas siguió a la espera. Yoldi voleó desviado en la primera oportunidad del cuadro visitante. Los cambios en ambos conjuntos cambiaron el ritmo del partido. En el caso del filial rojillo, la entrada de Iker Benito ofreció mayor dinamismo. El extremo le puso un balón medido a Barbero y el ariete visitante remató flojo a las manos del portero.

LA OCASIÓN DE LLINARES

La oportunidad más clara de la segunda parte, justo en el ecuador de la misma, la tuvo Marc Llinares, cuando, al recibir un balón picado de Eneko, disparó al travesaño desde dentro del área. En los minutos finales, La Nucía apretó en busca de la victoria.

De hecho, los locales gozaron de una ocasión clarísima a diez minutos del final, pero el disparo a bocajarro de Ismael lo salvó Unai Dufur sobre la línea de meta. Pese a disponer de ocasiones en la segunda parte, ambos equipos tuvieron que conformarse con un empate justo y bueno para un Promesas aún sin perder en su estreno en la Primera Federación. Suma dos empates y el mismo número de victorias.

Castillejo: “En la segunda parte, hemos sido nosotros”

El entrenador de Osasuna Promesas Santi Castillejo indicó que el partido había tenido dos partes muy diferentes. “Una ha sido muy cerrada con prácticamente cero ocasiones por parte de los dos equipos. Ellos han sido ligeramente mejores pero sin ocasiones claras. En la segunda parte, se ha abierto más el partido. Hemos tenido tres o cuatro claras. Ellos han tenido una que hemos sacado una de la línea. Ha sido un partido en el que lo normal es que hubiera habido algún gol y por número de ocasiones nos lo podíamos haber llevado pero en el cómputo general es un partido muy igualado”, resumió.

Santi Castillejo aseguró que su equipo es el que se vio en la segunda parte y se mostró contento con esta reacción. “El fútbol son goles. Si no aciertas, al final no vale para nada. Me quedo con la segunda parte. Hemos sido nosotros mismos de ir arriba, arriesgar e intentar meter gol. La primera parte no me ha gustado porque estando defensivamente bien no hemos generado peligro. Nosotros no somos así. Somos los de la segunda parte. Te pueden ganar pero te pueden ganar atacando. Estoy contento con la reacción del equipo pero la pena es que ha faltado el gol”, asumió el entrenador del Promesas.