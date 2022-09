Un examen de aprobado

Copa de la Reina. La delantera Iara Lacosta pisó el césped tras el descanso y dos minutos después hizo el gol de la victoria de Osasuna que apeó este martes 13 de septiembre de la competición al SE AEM. Puede que fuera el primer balón que tocaba en el partido y lo convirtió en gol. Precisamente fue el único tanto de un encuentro sin apenas ocasiones pero esta diana certificó el pase a la siguiente ronda, la de octavos, en la. La delanterapisó el césped tras el descanso y dos minutos después hizo el gol de la victoria deque apeó este martes 13 de septiembre de la competición al SE AEM.

No le había dado mucho tiempo a Iara Lacosta de situarse. Apenas iniciada la segunda parte subió por la banda derecha, en jugada personal, se presentó en el lateral del área, y lanzó. El balón pegó en el palo corto y entró rozando el largo. Todo ello sucedió en el minuto 47 del partido.

Osasuna se puso por delante, precisamente, en la segunda mitad, parte en la que bajó enteros sus prestaciones y estuvo más minutos a merced del conjunto ilerdense. Tuvo que sufrir para sacar adelante el encuentro pero lo hizo.

Dice Kakun Mainz, entrenadora del primer equipo femenino de Osasuna, que el objetivo prioritario del equipo se centra en la liga. Da a la Copa de la Rein a la importancia que merece pero prefiere otorgar minutos a jugadoras que acumulan menos tiempo y aquellas con las que cuenta del filial.

En la primera parte, contó con el viento a su favor. Fueron los cuarenta y cinco minutos en los que creó más ocasiones. Funcionó bien la conexión entre Karolina y Maitane Vilariño. La primera, en el minuto 27, le dio un pase entre dos defensoras del SE AEM, a las que la segunda les ganó bien la espalda. Su disparo salió por el lateral de la red. La lateral Saioa Larumbe aprovechó su velocidad por la banda para presentarse sola en el pico del área e intentar un pase al que Vilariño no pudo llegar bien defendida por el SE AEM.

UN GOL Y A SUFRIR

Pese a generar más ocasiones y mostrarse superior a su rival, Osasuna llegó al descanso con el resultado inicial. Sin embargo, en el inicio de la segunda parte, con el viento en contra, fue cuando el equipo rojillo se adelantó. El gol lo marcó Iara Lacosta que salió tras el descanso para sustituir a Vilariño.

El tanto espoleó al equipo catalán que cerró a Osasuna en su campo y aprovechó la frescura que le aportaron sus cambios. Su arma principal fueron las jugadas a balón parado. Lo intentó en los saques de esquina, de faltas e incluso de banda, pero no pudieron sorprender a la portera local Silvia Pérez. Yaiza Relea ‘Yiyi’ se la puso en el lateral a Andrea Gómez, pero la jugadora del equipo ilerdense mandó el balón fuera, en una clara ocasión. El tiempo se fue agotando y las opciones de pase se acercaron a Osasuna hasta que se materializaron con el pitido final.

Kakun Mainz: "Hemos querido dar oportunidades"

Kakun Mainz, entrenadora de Osasuna, valoró de forma positiva la clasificación para la siguiente ronda: “La Copa de la Reina es un torneo bonito. Es cierto que no hemos querido darle la prioridad de la Liga, porque ahí es donde nos tenemos que centrar. Sin embargo, para nosotras era importante pasar de ronda y quitarnos la espina del año pasado”. La navarra reconoció que el duelo no había sido vistoso para el espectador. “El partido ha sido feo, casi sin finalizaciones. En la primera parte nos ha costado llegar al área. Lo intentamos con balones profundos. En la segunda parte ha sido una acción individual de Iara y no hemos aparecido más. Las pilas han ido bajando y teníamos que salvar el partido”. Mainz reconoció que su equipo bajó el nivel en la segunda mitad: “Ofensivamente no ha sido buena. Nos ha costado controlar el juego porque el rival ha dado un paso adelante”.