Rubí: "A Osasuna es muy difícil batirle líneas"

Rubi, comentó este lunes, El entrenador del Almería,, comentó este lunes, tras la derrota ante Osasuna (0-1) en el Power Horse Stadium , que no hay que olvidar de dónde viene el equipo y que "el objetivo es la permanencia”.

"Es cuestión de trabajar y persistir. Hemos llevado el peso de tener el balón y a Osasuna es muy difícil batirle líneas”, dijo.

"El equipo ha salido muy bien, con las ideas claras, pero después del parón por la simulación de la lesión, han parado el ritmo y el partido por completo", agregó.

El técnico del equipo almeriense apuntó: "No vamos a hablar del pasado. Hay decisiones que son importantes, pero eso no significa que no vayamos a sacarlo adelante. No podemos olvidar de dónde venimos y que el objetivo es claramente la permanencia".

Rubi se mostró molesto con algunos pitos que recibieron algunos futbolistas: "Si generamos un ambiente adverso para los futbolistas va a ser muy difícil. Los pitos afectan a los futbolistas".