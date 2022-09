Almería - Osasuna en directo

Un Osasuna al borde de instalar el estado de euforia en su afición se examina este lunes en el estadio Power Horse de Almería frente al equipo local, en un partido que cierra la quinta jornada de LaLiga Santander.

Los rojillos encaran el choque con la baja de Aimar Oroz, que se quedó fuera de la convocatoria por lesión. Su lugar lo ocupará Rubén García. Pero hay otra gran novedad en el once de Arrasate: Brasanac ocupará el puesto de un Moncayola que ha comenzado la temporada con menos brillantez de la acostumbrada

El Almería, por su parte, mantiene el dibujo de la pasada jornada, pese a que el cambio de sistema le supuso un tropiezo en Valladolid, y Dyego Sousa sigue en la posición de ‘9’, regresa Eguaras en lugar del lesionado De la Hoz y Embarba es la gran novedad en el perfil derecho del ataque.

EN DIRECTO EL PARTIDO ALMERÍA - OSASUNA DE PRIMERA DIVISIÓN

2': FALTA PELIGROSA A FAVOR DEL ALMERÍA

El equipo local ha podido colgar el balón al área de Osasuna, pero la zaga rojilla ha despejado el peligro. Además, el árbitro Iglesias Villanueva ha señalado fuera de juego.

1': COMIENZA EL PARTIDO

Dominio inicial del Almería, mientras Osasuna espera replegado en su campo.

MINUTO DE SILENCIO POR DOS SOCIOS DEL ALMERÍA

En memoria del abonado Antonio López Montellano y del notario Juan de Mota Salvador.

SIGUE EL CALENTAMIENTO DE OSASUNA EN VÍDEO

EL ALMERÍA, UN RIVAL DE CALIDAD

A pesar de ser un recién ascendido, el equipo local presenta un once de garantías, con jugadores de mucha calidad. Destacan el navarro Eguaras, en el centro del campo; el lateral izquierdo Akieme (ex Barça B) y el delantero Adrián Embarba (ex Espanyol).

SORPRESA EN LA ALINEACIÓN

Jagoba Arrasate ha apostado esta temporada por la continuidad en los onces iniciales, con mínimos retoques y casi siempre obligados. Sin embargo, para este encuentro ha decidido dejar en el banquillo a Jon Moncayola para situar en su lugar al serbio Darko Brasanac. El rendimiento del canterano no ha estado durante el arranque de la temporada a la altura de las expectivas, pero perder la titularidad puede ser un duro golpe para un jugador llamado a ser el buque insignia del equipo durante esta y las próximas temporadas.

BIENVENIDOS A LA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO

Los jugadores de Osasuna ya están realizando el calentamiento previo al partido en el estadio Power Horse de Almería. Se espera una temperatura de 27 grados a la hora del inicio del choque y una humedad relativa del 68%. No hay previsión de lluvias.