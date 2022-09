Luis Sabalza: "Mi idea es empezar las obras de Tajonar por el aparcamiento"

Luis Sabalza , presidente de Osasuna , compareció ante los medios de comunicación en el acto de presentación de Osasuna Magna . El mandatario rojillo repasó la actualidad del equipo y desveló algunas pinceladas sobre las nuevas obras de Tajonar. El sangüesino habló de la irrupción de Aimar Oroz.

Cuatro jornadas, tres victorias. ¿Cómo de ilusionado está el presidente?

Quiero estar con los pies en la tierra. Nuestro objetivo es la permanencia. No vamos a pensar que, porque estemos quintos, es el puoesto que nos corresponde. Hay que ser realistas. Para Osasuna mantenerse en Primera es un éxito. Si logramos la clasificación de las últimas temporadas tampoco me importaría. Lo primero es mantenernos.

Inicio bueno después de una temporada peculiar

Es muy importante empezar bien porque la Liga se detiene un mes largo. Luego ya no jugamos hasta Nochevieja. Es un parón largo que indudablemente los técnicos habrán pensado y estudiado. No deja de ser casi empezar otra temporada. Si tenemos los deberes hechos para cuando termine, mejor.

El Sadar era la asignatura pendiente. Ahora es como visitante

Dije que el año pasado, y no cambio la idea, que es más bonito ganar en casa que fuera. Igual hacemos al revés que el año pasado y ganamos los de casa y algunos menos fuera. No hemos jugado más que un partido fuera, en Sevilla, y el equipo dio la talla.

Cómo empuja El Sadar

Osasuna es todo uno. No solo es el equipo. No solo la directiva. No es solo los aficionados. Es también el estadio y el sentimiento de todos los navarros y los seguidores de fuera. Fuera de Navarra, cada vez hay más sentimiento de ser de Osasuna. De tener esa sangre roja que a todos nos corre.

¿En qué estado están las obras de Tajonar

Tenemos la próxima semana para llegar a un acuerdo con el terreno del Ayuntamiento de Mutilva. Quiero empezar por hacer el aparcamiento porque creo que es necesario. Cada vez va más gente a Tajonar y hay dificultades para aparcar. Al mismo tiempo, ya sabéis que pedimos a la universidad un esbozo del proyecto. Cuando lo tengamos, empezaremos a decidir sobre el resto de la obra.

Casi se queda corta la cláusula de Aimar Oroz

El que le conocía a Aimar, ya sabía lo que era. Antes de que jugase en Primera ya le habíamos puesto la cláusula más alta -28 millones-. Los que le conocíamos sabíamos lo que había que hacer. Vamos a dejar que vaya a más que es lo realmente importante.