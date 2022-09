Vender o crear ilusión

La frase da que pensar. Es sencilla, pero conviene escucharla -o leerla- más de una vez para entenderla del todo. Apenas unas palabras con mucho significado. Las puede emitir un buen orador, incluso tiene ciertos tintes del ámbito de la filosofía. “Vender ilusión es muy peligroso. Crear ilusión es maravilloso”. La firmó Jagoba Arrasate, el profesor. La máxima circuló en apenas segundos como la sangre -roja- por las venas del osasunismo. “Vender ilusión es muy peligroso. Crear ilusión es maravilloso”. Parece un trabalenguas. A la segunda se entiende mejor. Incluso Rubén García se la apropió minutos después. “A ver si lo digo bien”, bromeó. Porque el orden de los factores sí cambia el producto. Y mucho.

No es lo mismo vender ilusión que crearla. Vender ilusión es tener expectativas falsas e irreales. ¡Osasuna campeón de Liga! Es peligroso porque puede llevar a una desilusión. “Jode, han terminado la temporada décimos”. Vender ilusión es vender humo porque no se fundamenta en nada. Es pura suerte, sin base.

Sin embargo, crear ilusión es “maravilloso”. Es bonito y positivo. Al generar ilusión se parte de una expectativa baja que, a base de sensaciones y resultados deportivos buenos, permite soñar con los pies en la tierra. Ya no hay suerte, sino trabajo y esfuerzo. Rubén García, la cara visible del vestuario tras la victoria ante el Rayo, tenía los pies en el suelo y la cabeza bien amueblada. El discurso interno habla de permanencia “y ya se verá”, pero las primeras jornadas invitan a esbozar una leve sonrisa. “Apunta a la Luna y, si fallas, al menos estarás entre las estrellas”, dicen. “Que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna”. Bien podrían ser estados de Whatsapp o frases motivadoras de coaching.

Lo cierto es que los números de Osasuna no ayudan a frenar la ilusión, ni siquiera a tener los pies en el suelo. Nueve de nueve en El Sadar. Mejor local de la categoría y quinto puesto en un arranque histórico. Porque la plantilla genera ilusión. No vende. Apostaron por Osasuna jugadores como Lucas Torró, David García o Jon Moncayola. También Moi Gómez y el marroquí Ez Abde. ¡Cómo no va a apostar por Osasuna un navarro! La irrupción de Aimar Oroz también genera ilusión. No es vender humo sino trabajo y esfuerzo. Jornada 4. Soñemos. El verde ya hará de las suyas.

EN LA GRADA

​Aceptar tu nuevo rol, por Rubén García

Rubén García llegó a Osasuna junto a Arrasate, después de brillar en el Sporting. La entidad navarra se movió bien para hacerse con el valenciano, propiedad del Levante. Desde su llegada a Pamplona, el de Xàtiva ha sido pieza básica en los esquemas rojillos. Incluso su presencia en el campo ha sido determinante. Sin embargo, en este inicio de temporada su rol es secundario. Hasta el momento no ha sido titular. García dejó un mensaje en el campo -con su gol- y ante los periodistas: “Los que estamos actualmente en otro rol tenemos que asumirlo y seguir trabajando. He intentado competir para que el rendimiento del equipo sea el mejor. Tenemos que sobrellevarlo, aunque nadie nos enseña a no jugar. La madurez te hace aprender a que hay que entrenar más fuerte y aportar desde este otro rol”.

​A vueltas con el VAR y el tiempo efectivo

No hay partido en LaLiga Santander sin polémica por el videoarbitraje. Esta vez la ‘suerte’ cayó del lado de Osasuna. El árbitro Muñiz Ruiz decretó, sin dudarlo, penalti de Nacho Vidal sobre Álvaro García. Jaime Latre, en el VAR, le recomendó que fuera a revisar la acción. Pitó falta a favor de los navarros. “El defensa pasa de largo y barre a Álvaro. En algún lado tiene que poner el pie. Me parece increíble que termine en amarilla para mi jugador”, estalló el técnico Iraola. Otro de los asuntos sobre los que debe trabajar la competición es el tiempo efectivo. El meta Dimitrievski se encargó de ‘parar’ el crono en cada saque de puerta. Con la calma.

​Ropa variada en el fondo de armario

El banquillo de Osasuna fue determinante para sumar la tercera victoria consecutiva en El Sadar. Darko, el primer cambio, dio la asistencia a Aimar Oroz. Rubén García, de nuevo suplente, hizo el 2-1. La actuación de Abde también fue destacada. En apenas nueve minutos, cumplió con las expectativas generadas alrededor de su figura. El marroquí dio una asistencia, no falló ningún pase (5/5), también se afanó en defensa con dos de tres duelos en el suelo ganados. Poco más se le pudo pedir. Jagoba Arrasate cuenta con una amplia plantilla para afrontar una ilusionante temporada. La gestión del vestuario será determinante para tener a todos enchufados en un exigente curso.

​Iñigo Pérez y las ‘tropas’ de Bukaneros

Los partidos contra el Rayo siempre son especiales, tanto en Pamplona como en Madrid. Las aficiones esperan con deseo durante toda la temporada que sus equipos se enfrenten. Fue una jornada festiva en El Sadar con decenas de Bukaneros poblando la grada visitante. El espectáculo en el terreno de juego también se trasladó a la grada con cánticos de apoyo entre ambos colectivos. También fue una mañana especial para el chantreano Iñigo Pérez, ahora de segundo entrenador en el club de Vallecas. El exrojillo saludó a sus compañeros y tuvo un gesto afectuoso con Jagoba Arrasate. Se fue con naturalidad, como todo lo que rodea al navarro.

REVISTA DE PRENSA

"Sadar y lágrimas"

“Sadar y lágrimas”. Este es el título de la crónica del medio de comunicación Unión Rayo del barrio de Vallecas. “El Sadar se vestía de gala para recibir al equipo de Andoni Iraola, que quería robar los primeros puntos en la casa del equipo de Arrasate. Iba a rozar ese punto pero en los últimos minutos Osasuna conseguía hacer el gol de la victoria. El punto no iba a llegar después de que el debutante Abde se luciese haciendo la jugada de la asistencia para Rubén García”.