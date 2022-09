La unidad B de Osasuna: de Torró a Darko

El peor parado es el centrocampista de Osasuna. Saltan las asistencias médicas a toda velocidad. El alicantino no es un futbolista que engañe al árbitro. Los gestos de dolor eran evidentes. El medio golpea de forma reiterada el césped de Minuto 48. Lucas Torró y Pathé Ciss acaban por los suelos.. Saltan las asistencias médicas a toda velocidad. El alicantino no es un futbolista que engañe al árbitro. Los gestos de dolor eran evidentes. El medio golpea de forma reiterada el césped de El Sadar . Amarilla para el portentoso senegales por “derribar a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria”, según recoge el acta arbitral.

Torró se recupera y sigue jugando. Cuatro minutos después, en el 52, se sienta en el suelo. No puede más. La primera exploración no es tampoco negativa. “Tiene el tobillo inflamado. Ha sido un golpe. A ver cómo está para el siguiente partido del lunes”, confesaba Jagoba Arrasate en la rueda de prensa. La lesión no preocupa en el seno del equipo. “Presenta un traumatismo en el tobillo y rodilla. Se descarta lesión ósea”, informó el club por la noche.

NACHO VIDAL, ABDE O RUBÉN

Por Torró salta al campo Darko Brasanac. Ni dos minutos llevaba sobre el terreno de juego cuando asiste a Aimar Oroz para el 1-0. El serbio corre hasta la línea de fondo y mete un pase de la muerte ante la presencia del propio Ciss. Ahí aparece el canterano para fusilar a Dimitrievski y llevar el éxtasis a la grada. “Darko ha entrado bien. También Pablo (Ibáñez) después. Ahí tenemos gente para sustituir a los jugadores. Es la parte buena de tener una plantilla como la que tenemos por si hace falta echar mano de ella”, argumentó sonriente el técnico de Berriatua.

Arrasate puede echar mano del banquillo en busca de soluciones para agitar los partidos. De momento, se han visto cuatro onces titulares sin apenas cambios. Una alineación que el osasunismo conoce de maravilla. Pero también hay Unidad B. Porque este año parece que Osasuna tiene fondo de armario. Si no funciona el plan inicial,

veloces futbolistas como Fran García o Álvaro García. Sobre este último pudo cometer un penalti, que el VAR lo rectificó. Esa ayuda tecnológica le dio alas a Nacho Vidal que rozó la perfección en las siguientes acciones. Ante el Rayo Vallecano no jugó Rubén Peña, titular en el perfil derecho hasta el momento, y entró Nacho Vidal, dueño de la banda hasta este curso. El papel del valenciano fue notable, sobre todo, en ataque. Dio profundidad por su banda y le tocó lidiar con

El partido entraba en su recta final con empate en el marcador. Arrasate quemó las naves. Rubén García y Abde para dinamitar el ataque. El ‘14’, indiscutible hasta el momento, está viviendo la cara amarga. Es un suplente de lujo. De sus botas emana calidad. En una temporada tan larga, tendrá su hora. Lo mismo que el marroquí. Estreno que cumplió -o superó- las expectativas. Para el recuerdo quedará al slalon que derribó defensores del Rayo. Los jugones conectaron. La ‘Unidad B’ funcionó. Hay fondo de armario suficiente.