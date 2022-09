Abde tenía la llave

casualidades discurre la vida a veces. También el fútbol. Valencia-Atlético de Madrid tranquilamente en su casa. Su hijo, Jesús, el lateral izquierdo, no podía jugar al estar lesionado. Por eso prefirió no desplazarse a Mestalla. Mientras veía la televisión, se le ocurrió plantear a Jagoba Arrasate una última pregunta por Bryan Gil, hasta que el Valencia cambió el paso del fichaje porque el jugador quería ir a la ciudad del Turia (se ha quedado al final en el Tottenham). Y otro, Samu Castillejo, que salía del Milan. Los números daban, pero de nuevo se interpuso el club ché, esta vez para ficharlo. Se iban cerrando las puertas. El pasado domingo, el Valladolid había reconocido públicamente el interés. Parecía que se acercaba a Pucela. Cádiz y Elche también suspiraban por él. ¿Y por qué no a Osasuna? De. También el Braulio Vázquez estaba viendo el lunes por la noche eltranquilamente en su casa. Su hijo, Jesús, el lateral izquierdo, no podía jugar al estar lesionado. Por eso prefirió no desplazarse a Mestalla. Mientras veía la televisión, se le ocurrió plantear a Jagoba Arrasate una última pregunta por Ez Abde . El Barcelona no se había mostrado receptivo al préstamo durante el verano en su afán de arreglar su economía. El marroquí era objeto de deseo, al igual que otros dos extremos con los que se mantuvieron conversaciones. Uno era nada menos quehasta que el Valencia cambió el paso del fichaje porque el jugador quería ir a la ciudad del Turia (se ha quedado al final en el Tottenham). Y otro,, que salía del Milan. Los números daban, pero de nuevo se interpuso el club ché, esta vez para ficharlo. Se iban cerrando las puertas. El pasado domingo, el Valladolid había reconocido públicamente el interés. Parecía que se acercaba a Pucela. Cádiz y Elche también suspiraban por él. ¿Y por qué no a Osasuna?

CONDICIONES VENTAJOSAS

A 72 de horas del cierre de mercado de fichajes, todo discurrió rápido entre dientes de sierra. Primero con el “sí” del jugador sabiendo que había luz verde en Can Barça. Luego, con las serias dudas de Abde al entrar en acción el Elche, de su ciudad. La misma mañana del jueves se desbloqueaba todo. Volvía la respuesta afirmativa. Solo había que resolver la documentación y la salida con el Barcelona.

Las condiciones son ventajosas. La cesión no ha costado ni un solo euro a Osasuna. No habrá que pagar nada a la entidad azulgrana. Además, la ficha que se le paga no es ni mucho menos desorbitada. Está encuadrada en la horquilla media del vestuario.

DOBLE PISADA DE FÚTBOL SALA

No pudo ser más satisfactorio su debut. El Sadar le tributó una sonora ovación al saltar al campo. Se colocó en banda izquierda. Y no necesitó tiempo para hacer sus primeras diabluras como rojillo. Recibió de un saque de banda fuera del área y se fue hacia adelante directo para encarar. Su doble pisada en carrera fue un recurso técnico espléndido al más puro estilo fútbol sala, donde la pista lisa favorece el desalizamiento. Hay vida más allá de hacerlo con el exterior. Prefirió acariciar y frotar el balón. Nadie se lo quitó. La asistencia con la izquierda acabó con el 2-1.

Los extremos de talento tienen estas cosas. Pueden levantar a un estadio con chispazos así de brillantes. Son espontáneos. El marroquí ya se ha soltado. A Osasuna le puede encajar su juego con los rematadores que posee y la forma de ocupar los espacios en el área.

Un vídeo de su presentación bromeando en una respuesta con un periodista ha alcanzado los 1,7 millones de reproducciones. Su tirón se propagó ayer con la acción del gol. En Osasuna, se sorprendían por el tirón de interacciones que están generando. La aventura de Abde en Pamplona no ha hecho más que comenzar.