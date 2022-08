Arrasate: "No hemos aprovechado nuestro momento"

¿Está contento por el partido?

Cuando pierdes no puedes estar contento. Es una pena, sobre todo, ese 0-1 que ha sido una ocasión clara. El Betis nos ha hecho gol al minuto en el único tiro a puerta. El Betis gestiona bien las ventajas, lo hemos intentado y trabajado mucho en el último cuarto de hora. El equipo lo ha intentado por todos los medios, pero se han defendido bien. Estoy contento por el trabajo realizado, sí, pero no con el resultado. Veníamos convencidos de sumar aquí.

¿Cuál ha sido la clave?

Me da lástima porque nos hemos podido poner 0-1 y, en la jugada siguiente, Borja ha hecho el 1-0. Después el final del primer tiempo no ha sido bueno. En el segundo ha sido más querer y no poder. Hemos peleado, pero hemos tenido enfrente un rival que se ha defendido bien incluso en inferioridad numérica.

Osasuna no le ha perdido la cara al partido.

Cuando vas perdiendo es importante la elaboración, pero si llegas por fuera es interesante la ocupación del área. En eso Kike García y Budimir son buenos. Los centrales del Betis han hecho un gran trabajo con la ayuda de los medios centros.

Más presencia en el área tras la superioridad numérica.

Sí, pero ha faltado mover un poco más en lugar de centrar. Teníamos que buscar un pase con ventaja o prioridad. Es cierto que enfrente teníamos un gran rival que juega a fútbol, pero también defiende bien. El fútbol como la vida son momentos y no lo hemos aprovechado.

¿Qué piensa de la expulsión?

Me pilla a 50 metros. No la he visto. Sé que ha despejado Pezzella porque ha llegado antes al balón, pero no sé qué ha pasado. No la he visto repetida. Estaba muy lejos.

Aun así estará satisfecho con el inicio de temporada de Osasuna.

Estamos bien y lo hemos demostrado aquí. El Betis no ha tirado a puerta en la primera media hora y eso es muy complicado en el Villamarín. También hemos insistido buscando la espalda. Hay que preparar la semana para intentar ganar al Rayo Vallecano.