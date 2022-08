Areso y Barbero, sin convocar y sin ofertas

Jesús Areso e Iván Barbero han vuelto a quedarse fuera de la convocatoria. Junto a ellos, los promesas Jorge Herrando e Iker Benito, que jugarán este sábado con el filial un amistoso contra la Mutilvera. La situación de los dos primeros no es nada sencilla. No entran en los planes de Arrasate por la alta competencia y tampoco tienen ofertas, cuando el mercado de fichajes está entrando en la recta final. han vuelto a quedarse fuera de la. Junto a ellos, los promesas Jorge Herrando e Iker Benito, que jugarán este sábado con el filial un amistoso contra la Mutilvera. La situación de los dos primeros no es nada sencilla.por la alta competencia y tampoco tienen ofertas, cuando el mercado de fichajes está entrando en la recta final.

Esta semana, Jagoba ha entrenado con 27 futbolistas. Hay excedente. No ha habido ausencias por lesión ni se han concretado las salidas de las que es partidario el club. Areso (23 años) completó una destacada pretemporada de amistosos, pero en el escalafón es el tercer lateral derecho, al tener por delante a Rubén Peña y a Nacho Vidal. A Osasuna le interesa una salida con la condición de disponer de minutos para competir. En este caso, no aparece ningún destino para su futuro. Tampoco han llegado propuestas por Barbero (24 años), que en el supuesto de quedarse lo tendría complicadísimo para ganarse minutos con el concurso de Budimir, Chimy Ávila y Kike García.

Otro de los que conoce cuál va a ser su situación es Juan Pérez, tercer portero. Todo hace indicar que se quedará en la plantilla. A Arrasate no le importa contar con los tres metas. No ha recibido ofertas.

SIN NOVEDADES POR TORRES

Este sábado, el técnico era cuestionado en rueda de prensa para hablar de la situación de Roberto Torres, cuya continuidad no está al cien por cien asegurada. “El otro día estuvo a punto de salir, pero por la lesión de Unai tuvo que entrar Manu. No hay ninguna novedad. Quedan diez días de mercado y no sé qué pasará. Pero no solo con Roberto. Hay otros jugadores que son jóvenes que necesitamos que jueguen (en referencia a Areso y Barbero). Estamos abiertos a ver lo qué pasa. De momento, no hay ninguna novedad. Este sábado (Torres) está en la convocatoria. Si tiene que jugar, espero que lo haga bien”.

Osasuna busca un extremo para cerrar la plantilla, pero tendría que ser con todas las garantías. “Estoy muy contento con lo que tengo, siempre estamos abiertos a mejorar. Lo primero es que no se vaya nadie, que es lo más importante. A partir de ahí, entendemos que si algún jugador puede mejorar lo que tenemos, perfecto. Pero no haremos por hacer. Siempre será lo para mejor el equipo”.