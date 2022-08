Osasuna espera recuperar el mejor ambiente en El Sadar

Este viernes comienza la temporada 2022-2023 en Pamplona. El Sadar albergará un Osasuna-Sevilla que otorgará los primeros puntos en juego con toda la incertidumbre que rodea a los dos equipos en las horas previas. La pretemporada no suele ser clarificadora de los estados de forma. Es la competición la que pone a cada cual en su sitio.Es una de las preguntas que marcan la previa a nivel ambiental. La temporada pasada no terminó bien en esta faceta porque en Graderío Sur se dejó de animar debido a la cantidad de sanciones que estaban recibiendo varias decenas de aficionados. Muchas por invadir zonas de paso al acumularse los hinchas en la parte central y dar más calor a la atmósfera. Y es evidente que sin el brazo de este fondo del campo, el estadio no marca los mismos tiempos del partido.