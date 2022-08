Osasuna finaliza los amistosos con dos victorias: golazo por la mañana y remontada por la tarde

Osasuna disputó este viernes 5 de agosto dos amistosos como cierre de la pretemporada antes del primer partido liguero, que jugará el viernes 12 ante el Sevilla en el Sadar. Los de Arrasate ganaron al Burgos en Tajonar (1-0) con un golazo de Pablo Ibáñez y, por la tarde, en su visita al campo del Mirandés, vencieron tras remontar un gol en propia de Aridane (1-2).

CRÓNICA OSASUNA 1-0 BURGOS: PABLO IBÁÑEZ MARCÓ CASI DESDE EL CENTRO DEL CAMPO

Los jóvenes de Osasuna están llamando a la puerta con mucha fuerza. Y alguno, como Pablo Ibáñez, está ‘colándose’ ya por la ventana. El centrocampista pamplonés, además de rayar todo el partido -y toda la pretemporada- a un alto nivel, anotó el único tanto del partido con un ajustado disparo parabólico desde casi el centro del campo. El portero burgalés, correctamente adelantado, reculó hacia su portería pero el balón se introdujo limpio entre el escaso espacio que quedaba entre su guante y el larguero. Un golazo.

El penúltimo partido de pretemporada y primer round del día de Osasuna sirvió para que los jugadores acumularan en sus piernas más minutos de competición, noventa por cabeza, ya que Jagoba solo convocó a tres suplentes -el guardameta del Promesas, Darío, Iker Benito y Barbero- y sólo hizo saltar al campo a este último en la recta final del partido.

El rival, el Burgos CF, llegaba a Tajonar con la moral alta ya que hasta ayer no había perdido ningún partido de pretemporada. Los castellanos alinearon un once serio, que puede ser el titular en Segunda división. Pero los de Jagoba, más finos que en anteriores compromisos, saltaron al césped dispuestos a dejar clara la diferencia entre ambas categorías. Al minuto, Aimar Oroz avisó de cabeza; a los doce, la defensa sacó bajo palos un disparo de Torres; Kike Barja disparó desde fuera del área poco después; y Kike García, un ejemplo de empuje, tuvo hasta el final de la primera mitad tres o cuatro situaciones claras que acabó sin resolver. Buena primera parte de los de Arrasate que se impusieron en cada metro a los burgaleses aunque ese dominio no se trasladó en goles al marcador.

En la reanudación la película continuó con el mismo argumento, aunque a un ritmo más pausado. Aimar y Kike continuaron poniendo en dificultades a los tres centrales burgaleses hasta que llegó Pablo Ibáñez y subió el parabólico 1-0 al marcador. No hubo reacción visitante y el partido continuó por los mismos derroteros, con el dominio del juego, del tempo y de las ocasiones del lado navarro.

A apenas 150 horas del arranque de la Liga, Osasuna demostró que -ante un rival menor- es capaz de controlar los partidos, llevar la iniciativa y crear ocasiones de peligro. Osasuna progresa adecuadamente. Aunque debe afinar la puntería.

Osasuna 1

Burgos CF 0



Osasuna. Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García, Herrando, Manu Sánchez; Pablo Ibáñez, Torres, Moncayola; Kike Barja (m.76, Barbero), Aimar Oroz y Kike García.



Burgos CF. Caro; Fran García (m.46, Borja González), Gregorio (m.46, Atienza), Elguezabal (m.65, López Pinto), Córdoba, Navarro (m.46, Saúl Berjón); Bermejo ((m.65, Pol Bassa), Andy (m.65, Munguia), Mumo, Valcarce (m. 65, Del Cerro); Artola (m.46, Iván Serrano).



Gol. 1-0. m.57. Pablo Ibáñez.



Árbitro. Imanol Irurtzun Artola (Comité Navarro). Amonestó a Del Cerro (m.81).



Incidencias. Partido disputado en las instalaciones de Tajonar ante 600 espectadores. El presidente Sabalza presenció el partido desde la grada.

CRÓNICA MIRANDÉS 1-2 OSASUNA: DARKO Y ROBER IBÁÑEZ MARCAN EN UN PARTIDO CON PIFIA DE ARIDANE

Osasuna venció en el octavo y último partido de pretemporada, a una semana para debutar en la Liga. Hubo remontada en Anduva, escenario fatídico en tiempos de Segunda, para batir a un Mirandés que en la primera parte se mostró muy ordenado.

La reacción con un juego más parecido al estilo Arrasate, es decir presión alta y acumulación de hombres en el área en las acciones de ataque, arregló una tarde que se había complicado con un gol en propia puerta de Aridane desde nada menos que el centro del campo y con un fútbol atascado.

Nadie repitió obviamente de los que habían actuado a la mañana. Areso, gran despliegue, comenzó en banda y con el paso de los minutos cambió su posición con Rubén Peña, que había iniciado de lateral. Moi Gómez partió de la banda izquierda dentro de un gris Osasuna que no rompió el estatismo asumiendo la posesión de balón.

A los 25 minutos llegó una de las pifias de la pretemporada. Aridane recibió una pelota sobre la raya divisoria con el Mirandés metido en su campo y, sin mirar a su portero, golpeó con la pierna izquierda con demasiada violencia. Sergio Herrera no pudo reaccionar. Cuando lo hizo, vio que la pelota se había colado su portería. Ver para creer. La falta de tensión siempre tiene un precio. Menos mal que era pretemporada.

El error garrafal afectó a un Osasuna que ya no fue capaz de generar situaciones de peligro frente a un oponente cuajado y con más entusiasmo. Raúl estuvo a punto de convertir el 2-0 tras otro fallo de David García pero el meta burgalés, que este viernes jugaba en casa, desbarató la ocasión.

OTRA IMAGEN MÁS RECONOCIBLE

El descansó arregló los problemas. Osasuna subió la intensidad. Mordió mejor y desprendió otra ambición. Comenzó a notarse la diferencia de categoría. Lejos de pasar apuros atrás, fue dejándose ver en las zonas de peligro y complicando la vida al Mirandés en la presión. Darko marcó el empate al aprovechar un rechace tras una combinación del Chimy y Javi Martínez que remató Rubén Peña. El ex del Villarreal fue minutos después protagonista al no convertir un claro mano a mano en una acción en la que pareció lesionarse. Fue cambiado, al igual que Moi Gómez.

Rober Ibáñez, recién entrado y disputando sus primeros minutos de pretemporada, marcó el gol del triunfo al acertar con un gran disparo la pelota que repelió Herrero a latigazo del Chimy. Hubo más ocasiones de Osasuna para aumentar la renta en un tramo final de claro sabor navarro. El Chimy persiguió su gol en un buen partido suyo en ataque.