Mentiras desde Bilbao

Osasuna no ha recibido oferta alguna del Athletic por Jon Moncayola cuando quedan menos de dos semanas para el comienzo de la Liga. Tampoco, por tanto, ha rechazado ninguna cantidad, ni el jugador está presionando para salir del club. El silencio de las últimas semanas se ha perturbado debido a noticias falsas divulgadas por diversas cuentas de Twitter vinculadas con la información sobre el club vizcaíno que aseguran que los rojillos habían declinado aceptar el ofrecimiento de 17 o 18 millones de euros por Moncayola y que el presidente, Jon Uriarte, iba a estudiar con su junta pagar la cláusula, de 22. Nada de esto es cierto ni tiene ningún ápice de veracidad, a pesar de que por la propagación de estas mentiras Moncayola y Osasuna volvieron a ser este sábado trending topic en la mencionada red social. no ha recibido oferta alguna delporcuando quedan menos de dos semanas para el comienzo de la Liga. Tampoco, por tanto, ha rechazado ninguna cantidad, ni el jugador está presionando para salir del club. El silencio de las últimas semanas se ha perturbado debido a noticias falsas divulgadas por diversas cuentas de Twitter vinculadas con la información sobre el club vizcaíno que aseguran que los rojillos habían declinado aceptar el ofrecimiento depor Moncayola y que el presidente, Jon Uriarte, iba a estudiar con su junta pagar la cláusula, de 22. Nada de esto es cierto ni tiene ningún ápice de veracidad, a pesar de que por la propagación de estas mentiras Moncayola y Osasuna volvieron a ser este sábado trending topic en la mencionada red social.

Desde el club navarro se asegura que no hay ninguna noticia del Athletic y, salvo movimientos sorpresa, no se espera que la haya, además de desacreditar una oferta por esa cantidad cuando se ha repetido públicamente, por activa y por pasiva, que se remiten a la cláusula del jugador, de 22 millones de euros.

EL AÑO QUE VIENE

Jon Moncayola permanece concentrado con el equipo en Holanda, donde se espera que hoy juegue frente al Feyenoord, tras no tener minutos ayer. A pesar de que la campaña por la presidencia del Athletic le metió en el ojo del huracán, al ser su nombre claro objetivo de los dos candidatos que no ganaron, Jon Uriarte no ha realizado movimiento alguno y Ernesto Valverde, al que le encanta Moncayola, no cree que vayan a ir a por él, al menos este verano.

El año que viene podría ser otro cantar, con la reducción de la cláusula a 20 millones y la necesidad que tiene el club bilbaíno de fichar, su mercado tan reducido y su capacidad económica para pagar cantidades muy superiores a los futbolistas, pero a día de hoy no hay absolutamente nada, más que la certeza de que Moncayola es rojillo.