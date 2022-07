Manu Sánchez ‘cargará’ su ficha en la masa salarial del Promesas

salario del masa salarial del Promesas para así no perder disponibilidad de la adjudicada a la primera plantilla. Osasuna cargará eldel recientemente fichado Manu Sánchez a lapara así no perder disponibilidad de la adjudicada a la primera plantilla.

lateral madrileño ha venido luciendo las dos últimas temporadas el dorsal ‘39’ a su espalda, porque del ‘30’ hacia arriba están adscritos al filial, el Promesas en el caso de Osasuna. Los jugadores mayores de 23 años computan siempre de forma obligada en la masa salarial del primer equipo. Manu Sánchez cumplirá 22 el próximo 24 de agosto, por lo que el club puede decidir si adscribe su ficha a la masa salarial de la primera plantilla o a la del filial. Ése es el motivo por el que elha venido luciendo las dos últimas temporadas el dorsal ‘39’ a su espalda, porque del ‘30’ hacia arriba están adscritos al filial, el Promesas en el caso de Osasuna.

La masa salarial de los filiales también está limitada y es habitual en los clubes de cantera como Osasuna, que no pagan grandes cantidades a estos jugadores, que no la agoten para, como sucede en el caso de Manu Sánchez, poder adscribir al filial el salario de un fichaje sub-23 hecho para la primera plantilla y no reducir así la masa salarial de la del primer equipo, que suele estar mucho más ajustada por las normas de la LaLiga.