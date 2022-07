Cote, a la espera

El traspaso de Cote al Sporting de Gijón no se ha cerrado todavía a pesar de que pocas horas antes del encuentro entre Osasuna y Real Sociedad lo daban por hecho en la capital de la costa astur. De hecho, el jugador no se desplazó a Zubieta con el resto de la plantilla cuando desde Gijón daban la operación por cerrada e incluso Osasuna la daba por inevitable. Este jueves no hubo avances “pero tampoco retrocesos”, según señalan desde el club navarro respecto a la víspera.

La situación queda pues en espera. Desde Gijón aseguraban que la operación se cerrará este viernes y que uno de los motivos para que no se haya confirmado es que la entidad asturiana presentó ayer a dos nuevos jugadores, el delantero Yoni, que jugó en Osasuna la temporada 20-21, e Izquierdoz, flamante fichaje llegado de Boca Juniors. Osasuna no descarta que se cierre este viernes y por ello la inclusión del lateral en la expedición que parte hoy a los Países Bajos está también condicionada por su continuidad en el equipo.

El jugador se entrenó ayer con el resto de la plantilla en Tajonar como los días precedentes, aunque en toda la jornada no se separó mucho del móvil para estar al tanto de las informaciones que le llegaban de su representante. Jagoba parecía darle por perdido.

La oferta que le ha puesto el Sporting sobre la mesa sería de dos años más otro opcional, según fuentes asturianas. Con Osasuna le resta un año de contrato, por lo que, aunque la entidad astur le ofrezca una cantidad menor por cada uno uno de los dos años, no perdería dinero en el cómputo general.

La llegada a Osasuna de Manu Sánchez ha reducido sus opciones de disfrutar de minutos y por eso el lateral asturiano ha abierto la puerta a volver al equipo en el que se formó.

PETICIÓN DE ABELARDO

La incorporación de Cote sería una petición expresa del Pitu Abelardo, técnico de los gijoneses. Sería el noveno fichaje de los de El Molinón. Recientemente ha desembarcado en el club asturiano el grupo empresarial mexicano Orlegi que parece dispuesto a invertir de verdad en una institución que tradicionalmente ha vivido en una constante zozobra económica. De momento, y sin contar a Cote, se han hecho con los servicios de ocho jugadores.