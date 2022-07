Osasuna Promesas ya conoce el calendario de su debut en Primera RFEF

Primera RFEF recibiendo al Atlético Baleares en Tajonar el fin de semana del 28 de agosto. El primer encuentro de los de Santi Castillejo lejos de casa será en la segunda jornada, cuando visitarán a la U. E. Cornellà el primer fin de semana de septiembre. Osasuna Promesas debutará enrecibiendo alen Tajonar el fin de semana del 28 de agosto. El primer encuentro de los de Santi Castillejo lejos de casa será en la segunda jornada, cuando visitarán a lael primer fin de semana de septiembre.

Los rojillos recibirán al F. C. Barcelona Atlètic en Tajonar como motivo de la undécima jornada liguera, correspondiente al fin de semana del 6 de noviembre. En la próxima cita liguera, que tendrá lugar dos semanas más tarde, el filial rojillo visitará el emblemático estadio de Las Gaunas por primera vez en la temporada, para medirse a la S. D. Logroñés. El Sabadell F. C. visitará al Promesas en Tajonar en la jornada 17, la última prevista antes del parón de Navidad. La siguiente cita liguera tendrá lugar el fin de semana del 8 de enero, cuando se producirá la visita del conjunto navarro al estadio de Los Pajaritos para enfrentarse al C. D. Numancia.

Osasuna Promesas comparte categoría con varios filiales de equipos vecinos de LaLiga. La visita del Athletic Club ‘B’ a Tajonar tendrá lugar el 27 de noviembre, cuando se celebrará la decimotercera jornada liguera, y en la próxima fecha, el filial rojillo visitará a la Real Sociedad ‘B’ en Zubieta. Más tarde, los de Santi Castillejo visitarán al filial bilbaíno en Lezama en la jornada 30, la correspondiente al fin de semana del 2 de abril, y recibirán al conjunto ‘txuriurdin’ en la jornada 37, la penúltima de la liga, durante el fin de semana del 21 de mayo.

Osasuna Promesas concluirá el campeonato liguero enfrentándose al Sabadell F. C. en la Nova Creu Alta, estadio del que todos los rojillos guardan un gran recuerdo desde que el primer equipo culminase allí la temporada 2014-15 certificando la permanencia de Osasuna en Segunda División.