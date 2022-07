Compás de espera en Osasuna

tres son los futbolistas que están en la parrilla de salida. Cada caso es diferente pero, de momento, todos entrenan con normalidad en Tajonar. En el inicio de la pretemporada, el técnico Jagoba Arrasate tiene a su disposición a 25 futbolistas. La dirección deportiva de Osasuna trabaja para aligerar la plantilla y. Cada caso es diferente pero, de momento, todos entrenan con normalidad en Tajonar. En el inicio de la pretemporada, el técnico Jagoba Arrasate tiene a su disposición a 25 futbolistas.

La llegada de Aitor Fernández, para competir de forma directa con Sergio Herrera, ha relegado a un plano secundario a Juan Pérez. El meta oscense, que cumplirá 26 años el próximo 15 de julio, no ha recibido ofertas para salir. El club le busca acomodo y el futbolista quiere sentir el cosquilleo de la competición, pero hasta el momento no hay ninguna oferta en firme por el de Almudévar. Tampoco se descarta su continuidad, puesto que a Jagoba Arrasate no le disgusta trabajar con tres guardametas. "Si se quedan los tres, por mi bien, pero veremos qué es lo mejor para Juan", apuntó el de Berriatua en la primera sesión del pasado jueves.

En el mismo escenario se encuentra Barbero. El delantero de 23 años, que tuvo un protagonismo residual el pasado curso, tampoco tendrá un rol protagonista en el futuro. La temporada pasada se quedó sabiendo que iba a ser el cuarto delantero tras el Chimy Ávila, Kike García y Budimir. Misma nómina de arietes que en la actualidad. Tampoco hay nada concreto sobre el andaluz y, de momento, se ejercita con normalidad junto al resto de sus compañeros en Tajonar.

Desde su ascenso al primer equipo, Barbero no se ha llegado a asentar. Después de dos cesiones consecutivas, en el Almería y el Alcorcón, el ariete regresó y se quedó sabiendo su rol. No le importó y los datos del curso pasado no hacen más que confirmarlo. Disputó seis encuentros en Primera, pero apenas llegó a los 15 minutos de juego en total.

EL ESCAPARATE DE IBÁÑEZ

Rober Ibáñez es el tercero en cuestión. El extremo es una de las caras nuevas de la pretemporada de Osasuna, pero todavía no se le ha visto en el verde de Tajonar. El valenciano se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió en la última jornada con el Leganés.

Ibáñez termina contrato la próxima temporada y desde el club se le busca una salida porque no entra en los planes de Arrasate. Más de media docena de equipos de la categoría de plata han mostrada interés por acometer su fichaje. Incluso el Leganés, equipo donde ha militado en las dos últimas campañas, valora su incorporación en propiedad. No se descarta que rescinda contrato con la entidad navarra y salga libre -como en el caso de Marc Cardona-, aunque también existe la posibilidad de que Osasuna quiera incluir en la operación algún bonus para recibir algún tipo de contraprestación. Es el primero que puede salir.

En todo caso, el mes de julio puede ser clave para cristalizar la operación salida que prepara Osasuna. “Estamos conversando con ellos. Acaban de llegar. Es cierto que hay un trabajo adelantado. Estos días aceleraremos en esos procesos, pero de forma natural”, apuntó Arrasate.

MERCADO A LARGO PLAZO

En el plano de llegadas, a corto plazo tampoco se espera ninguna novedad. La dirección deportiva trabaja en demarcaciones más ofensivas, como el centrocampista o el extremo. La búsqueda se lleva con total secretismo y no se ha filtrado ningún nombre. Se quiere dar un importante salto de calidad en dichas posiciones y no se descarta echar mano del dinero de CVC. El técnico de Berriatua no quiere precipitarse en un mercado que será largo. “Nos faltan dos incoporaciones más, pero habrá que tener paciencia”, dijo.