El Cádiz quiere fichar a Aridane

El Cádiz se ha fijado en Aridane Hernández para reforzar su retaguardia de cara a esta temporada 2022-2023. Sergio González quiere incorporar al central de Osasuna en lo que supondría su vuelta al club andaluz, cuya camiseta defendió antes de hacer las maletas a Pamplona en 2017.

No apremia su venta porque es un defensa que cuenta para no se ha traslado ninguna oferta que pueda resultar convincente. En la entidad navarra hay tranquilidad con este asunto.porque es un defensa que cuenta para Arrasate y solo se plantearía la operación en el caso de que fuera ventajosa a nivel económico. No hay que olvidar que el futbolista rojillo acaba contrato en 2023 y tiene 33 años. De momento,

Aridane costó a Osasuna 2 millones de euros, cantidad que precisamente ingresó el Cádiz. En primer lugar, 1,5 millones por el traspaso cuando Diego Martínez cogió las riendas del banquillo y después medio millón agregados de la variables del ascenso que se consiguió una temporada después.

Ese sería un fundamento para rechazar cualquier oferta que estuviera por debajo. Es el punto de partida. Por el momento, el Cádiz no se ha mostrado en esos términos. Sabe que Aridane no ha sido titular la pasada temporada con la irrupción de Juan Cruz y la consolidación sin discusión de David García. Las lesiones no le dejaron tener regularidad. Esta sería la pareja de centrales por la que seguiría apostando Jagoba, que siempre ha sido partidario de la continuidad del canario.

Ayer, había voces periodísticas en Cádiz que apuntaban contactos del jugador con el club. “Aridane se encuentra en estos momentos en Cádiz y está prevista una reunión para tratar su posible vuelta al club. El jugador está por la labor de regresar”, informaba el periodista Jesús Mejías.

YA LO QUISO EL VALENCIA

En el pasado mercado invernal, su nombre también saltó a la luz mediática cuando Bordalás quiso su fichaje para el Valencia. La oferta resultó realmente insuficiente y el club ché ya no movió ficha con una ofensiva mayor. El majorero se quedó en Pamplona, aunque los problemas físicos siguieron siendo su caballo de batalla.