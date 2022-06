Nacho Monreal se asoma a su retirada profesional

fin a su carrera profesional. Los problemas en la rodilla tienen la culpa. El canterano de No va a poder seguir. “Doy gracias que ha sido mi último año. Me pasa con 25 años y vete a saber. He podido disfrutar de 15 años al máximo nivel”. Estas palabras en una entrevista a los medios oficiales de la Real Sociedad eran sintomáticas. No lo ha dicho de forma oficial todavía, pero todo apunta a que Nacho Monreal va a poner. Los problemas en la rodilla tienen la culpa. El canterano de Osasuna ha pasado un año fatídico a nivel físico, con la impotencia de no ver la luz.“Doy gracias que ha sido mi último año. Me pasa con 25 años y vete a saber. He podido disfrutar de 15 años al máximo nivel”. Estas palabras en una entrevista a los medios oficiales de la Real Sociedad eran sintomáticas.

Así explicaba cómo ha sido todo: “He tenido mucha suerte con las lesiones durante 16 años y he podido jugar mis 40-50 partidos por temporada. Este año ha sido totalmente diferente. Cuando me fui a correr en pretemporada seguía con molestias. Soy optimista pero la cabeza empieza a mandar señales de que algo no funciona. Hago el tratamiento de plasma, de corticoides... y no funciona. Voy a Mikel Sánchez y termino operándome. Después de cinco meses de postoperatorio, mejoro pero sigo sabiendo que no estoy bien. Empiezo a entrenar con el equipo, acercándome un poco, y en un entrenamiento tengo una recaída. Eso fue dos meses antes de terminar la temporada y en ese momento sé que esto se ha terminado. He sufrido muchísimo. Les he dado mil veces las gracias a compañeros y míster por el trato, porque cuando estás así eres un poco estorbo y ellos han sido súper profesionales conmigo. Es aprendizaje. En el fútbol no todo es bonito y disfrute. Tocan momentos malos”.

A sus 36 años, ha jugado 499 partidos con Osasuna, Málaga, Arsenal y Real Sociedad. El primero, aquel inolvidable en Hamburgo con los rojillos en 2006. Sobre el club txuriurdin decía: “Me voy con el cariño de la afición, no solo por lo recibido en el campo, sino por lo que me transmiten fuera. Paso horas en el parque con las niñas y todos los mensajes han sido positivos. Me he sentido muy querido. Sé que no es mi casa, pero como si lo fuera. Gracias por haberme hecho la vida fácil”.