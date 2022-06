Rubén Peña llegará libre

ve cerca su fichaje. Sería el primero en anunciarse. Aunque algunos medios lo señalaran ayer, el futbolista abulense de momento no ha alcanzado un acuerdo con el con la carta de libertad para vestir la camiseta rojilla las próximas temporadas. Rubén Peña va a fichar por Osasuna a coste cero. Es lo que marca el guion planificado por el club navarro, que. Sería el primero en anunciarse. Aunque algunos medios lo señalaran ayer, el futbolista abulense de momento no ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal para rescindir el contrato. Se espera que sea así en los próximos días. Cuando se produzca, contarápara vestir la camiseta rojilla las próximas temporadas.

Osasuna viene trabajando desde hace tiempo en su incorporación. A Jagoba Arrasate le gusta su polivalencia porque dará más competencia al lateral derecho que hasta ahora ha ocupado Nacho Vidal con Jesús Areso en la enfermería, pero sin descartar que pueda hacerlo en banda dada su explosividad y rapidez. El técnico no le quiere asignar en la planificación solo una posición.

Rubén Peña cumplirá su deseo de llegar a un Osasuna que ha apostado por él toda vez que no ha tenido protagonismo en la última temporada en el "submarino", en parte mermado una lesión y en parte por decisiones técnicas. Ha jugado 9 partidos. Disputó 7 minutos en la última jornada liguera en el Camp Nou y no aparecía desde diciembre del año pasado. En julio cumplirá 31 años.

COSTÓ 10 MILLONES DE EUROS

El de Ávila acumula cerca de centenar y medio de encuentros en la máxima categoría, donde ha jugado los últimos seis ejercicios divididos a partes iguales con las camisetas del Eibar y del Villarreal. En 2019, la entidad que preside Fernando Roig realizó una gran inversión tras haber destacado en Ipurua a las órdenes de Mendilibar, que supo sacarle todo su rendimiento.

El coste del traspaso fue importante. Alcanzó los 8 millones de euros, pero después llegó a los 10 por las variables que se han ido cumpliendo. La competencia ha aumentado en Castellón. Juan Foyth, Mario Gaspar y Serge Aurier se disputan el lateral derecho en un equipo con altas aspiraciones que hace un año ganaba la Europa League y que recientemente ha sido semifinalista de la Liga de Campeones. En el centro del campo junto a la banda derecha, tampoco lo ha tenido sencillo con jugadores de la talla de Lo Celso, Gerard Moreno o Chukwueze.

“Está claro que tendré que sentarme con el Villarreal porque lo máximo que he estado en un club han sido tres años. Siempre me gusta analizar todo y ver si mi etapa ha acabado”, señalaba en Ávila hace unas semanas mientras disfrutaba de sus vacaciones. “Vengo de un año complicado. Por unas cosas o por otras no he tenido continuidad. Habrá que sentarse y ver qué es lo mejor para mí para seguir disfrutando del fútbol”. Pues bien, en cuanto sus agentes alcancen un acuerdo con el club castellonense, el siguiente paso pondrá el foco en El Sadar.

Visitó Pamplona recientemente

Hace una decena de días, Rubén Peña centró la atención en el pequeño universo rojillo de las redes sociales. Su nombre estaba sonando como futurible de Osasuna, pero se aguardaba con prudencia su incorporación. El caso es que hubo aficionados que le vieron en Pamplona y ese fue el principal asunto a comentar de una tarde cualquiera de junio. Rubén Peña se había desplazado junto a su familia a la capital navarra y quiso conocer el Casco Viejo, entre otros más lugares. Una primera toma de contacto para las que será su ciudad para los próximos años. Su presencia pasó desapercibida para el público en general, pero no para todos. Sobre todo para los seguidores rojillos más futboleros que casualmente se encontraron con él.