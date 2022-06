Cuando Silva se ofreció a Osasuna

Era el 15 de agosto de 2020 cuando David Silva disputaba su último encuentro con la camiseta del Manchester City, en la Champions. El canario había permanecido una década superando los tres centenares de partidos en la Premier League y convirtiéndose en toda una leyenda citizen.

Había llegado como campeón del mundo en Sudáfrica de la mano de Roberto Mancini y se despedía, como capitán, a las órdenes de Pep Guardiola. 77 goles y 140 asistencias brillaban en su legado en el club inglés, que le levantaba una estatua en los aledaños del Etihad Stadium. Dos años antes había recibido el apoyo total ante el nacimiento de su niño prematuro con solo 25 semanas de gestación, en un episodio durísimo a nivel familiar.

Silva llevaba tiempo mascando su salida de las islas. A sus 34 años, quería volver a España para terminar su carrera. Meses antes de su adiós del Manchester City, motivos personales le llevaron a ponerse en contacto con Osasuna porque estaba interesado en vivir en Pamplona.

No cabe duda de que hubiera sido un fichaje estelar para el club, y más viendo su rendimiento desde entonces. La edad no le pasa factura cuando ha estado disponible. Sin embargo, no se dieron las circunstancias económicas. El caché de David Silva era demasiado elevado.

Finalmente, el mago de Arguineguín llegó a un acuerdo con la Real Sociedad para dos campañas. Aunque las lesiones le han frenado, el centrocampista canario ha dejado muestras de su calidad en el verde, sin ir más lejos en el último partido en El Sadar. En abril renovó hasta 2023.

Nacho Monreal y aquel intento en 2019

Osasuna ha intentado el fichaje de Portu en 2022 y recibió la llamada de David Silva en 2020. Pero sobre fichajes imposibles hay más lazos con la Real Sociedad en este sentido. El otro vínculo tiene que ver con Nacho Monreal, uno de los grandes productos que ha dado Tajonar. El club contactó con el lateral izquierdo de Esquíroz en 2019 en cuanto vio que se iba a mover del Arsenal. Se marchaba de Pamplona Pervis Estupiñán. Los intentos fueron baldíos. Hubo conversaciones, pero el trecho económico resultó insalvable. Monreal agradeció el interés de Osasuna y se decantó por convertirse en jugador de la Real Sociedad, que había puesto toda la carne en el asador con un salario parecido al del club londinense. Se jugó la baza sentimental. Monreal ha finalizado su ciclo en la Real perjudicado por una lesión en la rodilla que seguramente le impedirá seguir en activo.