Pablo Ibáñez, Aimar Oroz e Iker Benito, "preparados" para subir al primer equipo

contundente sobre el futuro de tres nombres propios del Pablo Ibáñez, Aimar Oroz e Iker Benito han sido de los más destacados en el ascenso del filial de pretemporada. Un discurso para poner en valor, ya que el técnico siempre ha mantenido firme su postura de apostar por gente de la casa cuando vea que están preparados para tener espacio en la plantilla. Jagoba Arrasate se ha mostradodel Promesas han sido de los más destacados en el Osasuna . El entrenador ha confirmado que estarán con el primer equipo, y no solo para hacer la. Un discurso para poner en valor, ya que el técnico siempre ha mantenido firme su postura de apostar por gente de la casa cuando vea que están preparados para tener espacio en la plantilla.

Gorka Fiuza

"Pablo Ibáñez tiene contrato con nosotros. Aimar e Iker estarán con nosotros y no estar para la pretemporada, están preparados y tienen que ser uno más, no jugadores que vayan a hacer la pretemporada. Entendemos que han dado ese paso que demandábamos todos. Tenemos que trabajar con ellos y estoy ilusionado con esta nueva situación de estos tres jugadores por ejemplo", ha expresado Jagoba Arrasate. Un mensaje rotundo en la semana del adiós a Oier e Iñigo Pérez.

El técnico ha profundizado sobre esa especie de relevo que vive el grupo. "Si hemos tomado alguna decisión es porque hay gente del Promesas que está para ya. Lo podíamos haber puesto mañana, pero no toca. Han hecho una gran temporada, han conseguido el ascenso y tenemos jugadores suficientes con un partido importante", ha argumentado.

"Hay que poner el foco con ellos en el día uno de pretemporada. Creo que hay gente capacitada", ha incidido sobre las condiciones que ofrecen. Han sido pilares básicos para alcanzar la Primera RFEF y ahora se asoman al primer equipo tras apariciones esporádicas, ninguna en partido oficial en el caso de Pablo Ibáñez, que contaba con el hándicap de no ser sub 23. No podía emprender el camino de vuelta si subía. Para este curso la idea del club es confeccionar una plantilla más corta, donde Jagoba cuenta, al menos, con estos tres canteranos.