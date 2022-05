Iñigo Pérez y Ramalho no seguirán en Osasuna

Este domingo la despedida de Oier marcará el duelo contra el Mallorca, pero no será la única. Dirá adiós Iñigo Pérez. Quizá no ha tenido el peso esperado en minutos, pero ha sido un jugador imprescindible en el grupo desde que empezó la era Jagoba Arrasate. Fue la extensión del entrenador en el campo. No ha tenido suerte con las lesiones y no continuará al acabarse su contrato, el que firmó hace cuatro cursos al llegar del Numancia. También cierra su etapa Jonas Ramalho. Llegó hace año y medio y su rol ha sido secundario. Deja la imagen de profesional intachable. Un refuerzo que se produjo tras la lesión de Roncaglia.

El club confirmó este viernes oficialmente lo que era un secreto a voces, el adiós de los dos jugadores de la plantilla que terminan contrato el 30 de junio. No entran en los planes del cuerpo técnico y la dirección deportiva.

IÑIGO, CLAVE EN EL VESTUARIO

Iñigo Pérez llegó en la temporada 2018-19 procedente de Soria, donde coincidió con Arrasate. Un jugador de fútbol que rompe moldes. Natural, cercano, alejado de esa burbuja mediática. No ha podido triunfar en el equipo de su tierra, no ha tenido el protagonismo esperado en minutos pero sí en importancia dentro del vestuario. Las cifras dicen que ha jugado 84 partidos. “El club quiere mostrar su agradecimiento a un jugador que desde su llegada ha sido un ejemplo tanto dentro como fuera de los terrenos de juego”, señaló Osasuna en una nota.

El de la Txantrea abandona el club a sus 34 años. No se ha abordado su renovación en ningún momento al entender que el ciclo había terminado. Sus conocimientos futbolísticos le hacen ser un gran entrenador en potencia a seguir. Deja en el recuerdo un gol in extremis para ganar al Lugo en El Sadar en su primera campaña y una obra de arte de falta ante el Mallorca en la primera vuelta. Este domingo cierra el círculo ante ese equipo, donde jugó en la 2013-14.

Menos presencia en el tiempo ha tenido Ramalho. Llegó en el mercado invernal de la pasada temporada cedido por el Girona y luego las partes acordaron un contrato de un año. Termina ahora con 10 partidos disputados. Ha actuado de lateral derecho y de central. Arrasate siempre ha resaltado su buen comportamiento pese a la falta de minutos. En la anterior ventana del mercado estuvo a punto de salir de Osasuna, pero la opción se paró después de la lesión de Jesús Areso. La entidad agradeció “su profesionalidad y el compañerismo”.