¿Qué sería del athletic sin navarros?

Berriatua (Vizcaya) que esperan siempre más del Athletic porque no sé la expectativa...”. Hablaba el sábado Arrasate de que la falta de puntería había impedido al Athletic mejorar su posición clasificatoria. Ensalzaba sus virtudes. “Están haciendo una gran temporada y en muchos parámetros son de los mejores de la liga. Este año les ha faltado algo de acierto para estar más arriba”, aseveraba. “Me gusta, es un equipo que va de cara siempre, que es súper vertical. Se asemeja mucho al fútbol que me gusta. Luego, claro, tengo amigos enque esperan siempre más delc porque no sé la expectativa...”.

Hay un dato que llama la atención. El alto impacto del jugador navarro del Athletic en ataque. Entre Williams (8), Raúl García (6), Sancet (6), Muniain (4), Berenguer (2) y Nico Serrano (1) han marcado el 71% de los goles del total en Liga. Son 27 sobre 38 (no se suman tres en propia puerta). En todas las competiciones, la influencia sube con los que ha marcado Nico (3), el hermano pequeño de Iñaki. No hay un realizador referente, pero el Athletic se nutre de ellos. Hoy en día, los navarros de las filas rojiblancas son ofensivos.

Una pubalgia ha frenado a Sancet, que en El Sadar hizo un hat-trick. “Allí nos hizo daño. Está creciendo mucho. Arrastra problemas de pubis y no le deseas eso a ningún jugador, pero jugará Raúl, que es buenísimo también. Respeto máximo para los jugadores del Athletic”, decía Jagoba. “Si no estás bien, es un equipo que te arrolla. Nos exigirán a nivel físico y táctico. Tenemos que estar bien y meterles miedo, para que el partido no tenga solo una dirección”.