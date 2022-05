Oier: “Ha sido un éxtasis de alegría”

Ya estaba en el banquillo, tras sumar un partido más a su histórica mochila en Osasuna, pero el capitán Oier Sanjurjo fue el más buscado al término del encuentro. Sus compañeros le abrazaron y las cámaras de televisión recogieron sus primeras impresiones de una tarde que tardará en olvidar. “No estoy acostumbrado a marcar goles. Es el primero de la temporada. Ha sido un éxtasis de alegría, de querer celebrarlo con mis compañeros y la afición. Me quedan pocos partidos como rojillo y se lo quería dedicar a la afición”.

En la retina del osasunismo quedará grabada la imagen del capitán por encima de sus compañeros con el puño cerrado en un gesto tan característico del estellés. “Ha sido significativo. Ser capitán significa que siempre estás con la predisposición de ayudar. Dice mucho llevarme el reconocimiento de los compañeros. Me enorgullece porque han valorado el trabajo que he hecho. Me queda poco aquí y quiero recompensar todo el cariño que he recibido siempre con esfuerzo”.

El capitán también analizó el empate agridulce ante el Getafe. “Hay que valorarlo en su justa medida. Venían a hacer un partido cerrado como suelen acostumbrar. Han sabido igualar mi tanto. En la segunda parte el equipo ha ido a más, pero no hemos podido”.

Oier también dejó unas palabras para los micrófonos del club: “Me ha dado Jagoba la oportunidad de salir de inicio. He tenido la suerte de meter el gol y dedicárselo a la afición por los mensajes y reconocimiento de estos días”.

Chimy Ávila: "Se marcha una pieza fundamental"

Chimy Ávila valoró el homenaje a Oier. “Por mucho que lo alce un helicóptero hacia arriba no vamos a poder devolverle todo lo que nos ha dado tanto al vestuario como a la afición. Se marcha una pieza fundamental. Su ausencia se va a notar en el vestuario”, confesó el argentino.

Roberto Torres: "El equipo ha rendido a buen nivel"

“En la primera parte nos ha costado jugar rápido. Nos hemos puesto por delante, pero te empatan rápido. Parece que todo se va abajo, pero le hemos dado la vuelta. La segunda parte ha sido nuestra. El equipo ha rendido a buen nivel”, confesó Roberto Torres, que regresó al once.