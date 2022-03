Cuando Pedersen se perdió en Belagua

una tradición hasta entonces intocable. Llegaba el primer extranjero. Michael Pedersen, 22 años, procedía del Esbjerg de Dinamarca, donde destacaba por su remate. Era semiprofesional y alternaba las horas de balón con otro oficio, el de técnico publicitario. “He venido porque quiero ser un auténtico profesional del fútbol y creo que puedo triunfar en España”, decía en su presentación en Pamplona, ciudad que le acogió gracias a la intermediación del belga Goywaerts, ex del Barça y del Madrid y agente que había traído a otro danés al Espanyol, Lauridsen. Había llegado en enero 1986 para paliar el problema con el gol que tenía un Osasuna que sufría por la permanencia. Fermín Ezcurra quebraba, 22 años, procedía del Esbjerg de Dinamarca, donde destacaba por su remate. Era semiprofesional y alternaba las horas de balón con otro oficio, el de técnico publicitario. “He venido porque quiero ser un auténtico profesional del fútbol y creo que puedo triunfar en España”, decía en su presentación en Pamplona, ciudad que le acogió gracias a la intermediación del belga Goywaerts, ex del Barça y del Madrid y agente que había traído a otro danés al Espanyol, Lauridsen.

Pedersen había jugado 500 minutos en esa medio año, con un gol, el único que marcó en su etapa rojilla. Se dispuso a comenzar de cero en la siguiente. Aunque contaba con Iñaki Ibáñez de intérprete, el actual delegado, el idioma se había convertido en una barrera. Esa factura tuvo su máxima expresión en la concentración de julio de 1986, cuando el serbio Ivan Brzic se llevó a su plantilla una semana a Isaba. El danés se quedó solo perdido. No trascendió a nivel mediático pero sí ahora, como repasan sus excompañeros en un documental próximo a estrenar que se llama 'Yo jugué en Osasuna'. Le guardan cariño.

Jose Mari Lumbreras tiene en el recuerdo aquellos entrenamientos tan duros. “Fue una pretemporada que no se nos olvidará a nadie de lo que corrimos, no está en los escritos. Hoy es impensable eso”. Resulta que Osasuna estaba concentrado en un hotel de Isaba. Todos los días caía una paliza física. En este caso, subieron a Belagua a correr, cerca del refugio. “Era un sitio de árboles. A Pedersen, que venía de Dinamarca, las comidas no le sentaban muy bien”, rememora Patxi Rípodas. La gastroenteritis le dejó tirado. La veintena de jugadores trazaba vueltas a un circuito hasta que el danés se paró, con la idea de retornar al grupo en el siguiente paso. “Casualidad que él no sabía que era la última y va se queda allá echando lo que le quedaba. Nos fuimos al autobús”, repasa el excapitán. “Necesidades fisiológicas”, apunta Enrique Martín. Se escucha la voz de Javier Castañeda: “Hubo un recuento y se dijo que estábamos todos, y no estábamos todos. Nos fuimos en autocar y lo dejamos ahí arriba”.

Aprovechando que un vehículo de la Guardia Civil subía a Belagua, fueron a buscarle. Javier Vicuña recuerda que el delantero danés "consiguió aparecer en el refugio". "No sabía hablar castellano y allí estaba esperando". Iñaki Ibáñez se dirigió a él. "Me lo encontré intentando hablar castellano con toda su frustración: 'Dónde estáis, dónde estáis".

“Pedersen estaba en el refugio así (de brazos cruzados). Todos hablándole y él de una mala... La Guardia Civil nos lo trajo al hotel. Estuvo una semana sin hablarnos a nadie”, finaliza Rípodas sobre la anécdota que marcó un verano donde, por cierto, se estrenaba el mexicano Javier Aguirre

Entrenador de cantera y mentor de Braithwaite

El 21 de junio de 1987, Michael Pedersen disputaba su último partido con Osasuna. Era la liguilla de descenso, contra el Racing. Salió en el minuto 60 por Miguel Sola. Hubo goleada, 4-0. Para entonces, Zabalza había sustituido en el cargo a Brzic y un tal Michael Robinson había reforzado la delantera en enero aprovechando la baja por la grave lesión de Aguirre. Solo podía haber dos extranjeros.

Pedersen había jugado su partido número 20 en año y medio. Tras el final de curso, con la permanencia para el club que presidía Fermín Ezcurra, volvió a su país. Su plaza de extranjero era para Sammy Lee. “Fue muy duro encontrarme con un ambiente diferente, sobre todo por la concepción que se tiene aquí del fútbol. Es más pasional”, indicaba. “Por ejemplo, en la prensa se habla todos los días del equipo hasta cuando no juega. Realmente es duro y al principio cuesta mucho hacerte a la nueva vida. He tenido que ayudarme de compañeros del equipo que me han echado una mano en cosas tan elementales como la documentación, el coche, la comida... Fue divertido cuando tuve que explicarme con gestos en un supermercado para que me entendieran lo qué quería”.

Michael Pedersen (Esbjerg, 1963) siguió su carrera en Dinamarca y tras su retirada inicio su etapa en los banquillos del Esbjerg, especialmente en su cantera. Se ha sabido de él que desde 2017 a 2020 ha estado dirigiendo a las selecciones sub 17 y sub 18 de Dinamarca, y que la temporada pasada era el director de cantera del Kolding. Su nombre apareció en la palestra mediática hace un par de años, cuando el Barcelona fichó a Martin Braithwaite. Él fue su descubridor y una entrevista suya alabando las virtudes del delantero dio para titulares. Era su mentor en el Esbjerg, lugar donde lo fichó Fermín Ezcurra aquel invierno de 1986.

Un proyecto con entrevistas a 33 jugadores

La anécdota de Pedersen es una de las muchas que aparecen en ‘Yo jugué en Osasuna’, un proyecto documental en el que se hace un repaso a los momentos más importantes del club a través del relato de varios jugadores de la historia centenaria. Está contado en primera persona por quienes vistieron la camiseta rojilla desde la década de los 50 hasta la actualidad. En total se han realizado 33 entrevistas entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Dura 1 hora y 52 minutos y será presentado próximamente. Sus autores son Iker Sesma, Javier Frías y Pablo Frías.