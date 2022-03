Medio siglo de fidelidad a Osasuna

Osasuna es diferente no solo es porque sabemos disfrutar de los éxitos. Sino porque en los momentos de dificultad, nos unimos y apoyamos al club más que nunca. Eso, queridos amigos, se llama fidelidad. Y creo que no hay mejor palabra que les defina a ustedes que la fidelidad”. Así de agradecido se mostró entrega de las Insignias de Oro a 54 socios y una socia que han cumplido medio siglo como miembros del club de forma ininterrumpida. El evento, que llevaba dos años sin celebrarse a causa de la pandemia, tuvo lugar en la Sala 1920 de El Sadar. “Llegarán momentos en los que tendremos que apretar los dientes. Pero lo haremos juntos. Porque así funcionan las familias. Sies diferente no solo es porque sabemos disfrutar de los éxitos. Sino porque en los momentos de dificultad, nos unimos y apoyamos al club más que nunca. Eso, queridos amigos, se llama. Y creo que no hay mejor palabra que les defina a ustedes que la fidelidad”. Así de agradecido se mostró Luis Sabalza durante el acto deque han cumplido medio siglo como miembros del club de forma ininterrumpida. El evento, que llevaba dos años sin celebrarse a causa de la pandemia, tuvo lugar en la Sala 1920 de El Sadar.

Los premiados fueron citados media hora antes del inicio, a las cinco de la tarde. Pudieron disfrutar de las vistas del terreno de juego desde un emplazamiento ubicado en la esquina superior entre la Tribuna Preferencia y el Graderío Sur. Es un lugar propicio para la celebración de eventos y actos con patrocinadores.

“CON OSASUNA EN EL CORAZÓN”

Cincuenta años seguidos siendo aficionados en las buenas y en las malas. Desde el campo, uno que ha estado ahí abajo, os dice que eso se agradece muchísimo. Mis padres siempre me han transmitido la idea de que no me olvidara de mis raíces ni de dónde venía. He estado muchos años lejos de casa, pero en el corazón siempre ha estado Osasuna. Mi más sentida enhorabuena a los premiados”, expuso el exguardameta rojillo. Osasuna aprovechó que Juan Carlos Unzué se encontraba en Pamplona -horas más tarde acudió a un acto de la Federación de Peñas- para invitarle al evento con los socios. “Me dirijo a todos los que habéis mostrado esa fidelidad.Desde el campo, uno que ha estado ahí abajo, os dice que eso se agradece muchísimo. Mis padres siempre me han transmitido la idea de que no me olvidara de mis raíces ni de dónde venía. He estado muchos años lejos de casa, pero en el corazón siempre ha estado Osasuna. Mi más sentida enhorabuena a los premiados”, expuso el exguardameta rojillo.

Fue un evento donde se honró al osasunismo. Desde Juan Bautista Lecuona, de 93 años, hasta Javier Hernández con el recuerdo todavía del campo de San Juan. De entre los 55 protagonistas sobresalía la figura de María Teresa Garralda, abonada desde 1970. La navarra iba a El Sadar junto a otras amigas, pero ahora solo queda ella. Fue una tarde que nunca olvidarán y que relatarán a sus familiares orgullosos mientras enseñan su insignia de oro.

Así opinan los socios de oro

MARÍA TERESA GARRALDA

1 Me gusta aunque me quejo porque no han arreglado las escaleras de Preferencia.

2 Uno de los éxitos es haber fichado a Jagoba y a Braulio. Lo está haciendo muy bien.

3 Todo en la vida se acaba. Alguno se podría quedar para hacer vestuario, pero todos nos hemos tenido que jubilar.

JESÚS MARÍA CAPITÁN

1 Una preciosidad, muy cómodo y que lo sigamos teniendo mucho tiempo en Primera.

2 Es una persona muy honrada y abierta. Creo que tiene un cariño por el club tremendo.

3 Han rendido y han dado todo lo que han tenido pero es hora de que, poco a poco, vayan dejándolo y que entren nuevos.

AGUSTÍN AGUIRRE

1 Es un estadio precioso. Es el campo más bonito... si estamos en Primera.

2 Me parece muy bien la renovación de Jagoba. Los jugadores están actuando muy bien.

3 Hay mucha competencia. Es normal que no jueguen ya tanto. Tienen que espabilar.

JUAN BAUTISTA LECUONA

1 No hay mejor estadio que éste y he recorrido todos los estadios de España.

2 Hemos estado diez partidos sin ganar; hemos aguantado y hemos acertado. Estoy contento con él.

3 A los muchachos de casa hay que tenerles en consideración pero si hace falta cambiarlos...

JOSÉ RUIZ DE GAONA

1 Tiene mucha más visibilidad y mejor sonido que San Juan. Lo malo son las escaleras.

2 Jagoba entiende a la gente de aquí, lo que es el socio de Osasuna y lo que le gusta.

3 Puñal estuvo en la misma tesitura que Torres, lo superó y se convirtió en un gran capitán. Me encanta cuando está bien.

JAVIER HERNÁNDEZ

1 El estadio está precioso. Han hecho una obra muy funcional, aunque el ambiente que había en San Juan es irrepetible.

2 Los socios estamos con Jagoba; se le ve un hombre honesto y trabajador.

3 Son muchachos que han dado el callo y muy apreciados, pero... es cosa de los técnicos.