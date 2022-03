El Chimy se ofrece a Luis Enrique

“Tengo la sangre argentina pero muchas veces mi cabeza piensa qué estoy haciendo mal o qué pasa que no tengo la oportunidad. Tengo los documentos para poder representar a España y si me citan a las dos juntas sería difícil elegir. Pero si me llaman de España le diría que sí, no lo dudo”.

uno de los grandes retos que se marca en su carrera deportiva: ser internacional. El Chimy Ávila no pudo ser más transparente cuando en un canal argentino de televisión se le preguntaba la pasada noche sobreen su carrera deportiva: ser internacional.

De la albiceleste que ahora comanda Lionel Scaloni no ha podido recibir todavía la llamada y ahora, a sus 28 años, no pestañea sobre la opción de enfundarse la camiseta de la selección española. Es una ilusión.

Así de rotundo se expresaba en un programa de TNT Sports Argentina, referencia en el país. Dependerá de su rendimiento en Osasuna, pero Luis Enrique ya le podrá poner en el radar dentro de poco por si quiere ampliar su abanico de atacantes. En la presente concentración, están Dani Olmo, Morata y Ferran Torres, aparte del lesionado Raúl de Tomas.

PENDIENTE DE LA DOBLE NACIONALIDAD

Al Chimy Ávila le queda un paso para ser seleccionable. Está cerca de obtener la doble nacionalidad, un trámite que ha frenado la pandemia. La petición lleva tiempo solicitada, de ahí que el delantero declarara que cuenta con todos los documentos.

El delantero tiene derecho al pasaporte español, además de su condición de argentino, por haber residido más de dos años en España. El Chimy llegó en julio de 2017 al Huesca. Vive su quinta temporada el país, la tercera como jugador rojillo. Tiene contrato hasta 2026.

Osasuna quedó con el jugador en que una vez firmada la renovación se agiliarían los trámites para finalizarlos y proceder al juramento. El club lo tiene en consideración. De esta forma, se liberará una de las fichas extracomunitarias y, como derivada, su precio de mercado será más elevado. Su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros tras la última ampliación.