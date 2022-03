Aquella Nochebuena de golpes entre el Chimy y su hermano

su hermano Gastón un 24 de diciembre en su barrio de Rosario, Empalme Graneros, señal de su alta competitividad más allá de lazos familiares. Hoy son uña y carne. "Ojalá pudiéramos jugar juntos", dice el 9 de Osasuna. En una charla con un canal argentino de televisión, el Chimy Ávila desveló un pique que tuvo conun 24 de diciembre en su barrio de Rosario, Empalme Graneros, señal de su alta competitividad más allá de lazos familiares. Hoy son uña y carne. "Ojalá pudiéramos jugar juntos", dice el 9 de Osasuna.

El delantero rojillo tenía entonces 22 años y jugaba en San Lorenzo, 8 más que el actual defensa central izquierdo de Boca Juniors. Siempre ha intentado marcarle el camino en la vida, toda vez que sus padres se habían separado siendo jóvenes.

Después de aquellos golpes, acabaron abrazados llorando. “Desde ese día, no quise jugar más contra mi hermano. Lo prometí”, señaló a TNT Sports Argentina.

“Nos criamos jugando en el barrio. Una vez jugamos una final el equipo de él contra el mío. Yo le iba tranquilo a trabar y él fue con todo y me tiró a una zanja. En la siguiente jugada le puse el codo y me la devolvió con un punterazo atrás. Le pegué una piña y lo desmayé (sic). Dije: ‘Nunca más’", contaba el delantero de Osasuna.

Gastón cayó en seco. “Me asusté. Lo alcé en mis brazos y empecé a llorar. Cuando reaccionó, él también lloró. Creo que soy muy buena persona, pero cuando entro al campo me desconozco. Después, cada vez que jugaba él, me daban ganas de entrar a jugar, pero prefería estar fuera tomando mate”.

CUANDO ERAN 20 AMIGOS

“Le dije a mi familia que no iba a jugar nunca más contra mi hermano”, agregó el Chimy, que repasó algunos episodios turbios en su juventud. “He estado jugando en mi barrio y vi cómo le disparaban a gente delante mio por un penal o por no querer pagar las cosas cuando perdió. ¿Si hablo con amigos? Sólo tengo dos o tres de los 20 que éramos. Los que no están privados de su libertad, los voy a ver a un cementerio porque es la realidad de los barrios humildes”.