Un doble pivote cómplice en Osasuna Femenino

Campos anexos de Tajonar . En uno de los vestuarios, comienza la entrevista con Celia Ochoa Ibáñez y Mar Torras de Fortuny, las jugadoras que forman últimamente el doble pivote de Osasuna. Otra rojilla accede a su interior. Se trata de Leyre Fernández, una de las capitanas, que ayer cumplió 3 meses de baja por una lesión de tobillo sin determinar por los médicos del club. Leyre también es pivote y, cosas del fútbol, su lesión ha dejado más abierta la posibilidad de jugar a Celia y Mar. Era difícil cubrir su baja, pero la riojana y la catalana lo están haciendo bien y, en el último partido, contribuyeron a la victoria en Badalona ante el Seagull (0-3) con un gol cada una.

La complicidad se palpa en la charla con las dos jóvenes. Se llevan de maravilla y han encontrado su sitio en Osasuna. La riojana (Nájera, 18-1-2000), aspirante a profesora, procede del Pradejón, de donde fichó en 2019. La catalana (Barcelona, 6-4-1996), ingeniera de Telecomunicaciones, llegó del Eibar esta temporada, aunque su carrera se ha desarrollado en el Seagull, el equipo al que marcó el pasado domingo. “Nos sentimos muy bien por haber aportado un gol. Nos ha tocado marcar a nosotras y el que viene le puede tocar a otra y estaremos igual de contentas”, señala Celia. “Un gol es un momento bonito donde celebramos todas y, como en nuestra posición no es habitual, lo hace más especial. Estamos contentas por ayudar”, añade Mar.

Los dos tantos fueron bien diferentes. El de Celia, desde muy lejos, el segundo consecutivo. “Vi a la portera adelantada, se la robé a Nerea Valeriano (ex rojilla) y chuté a ver qué pasaba. Y fue para dentro. El anterior fue al borde del área, pero con la derecha, y le doy su valor porque no tiro nunca. Hacía mil años que no marcaba y ahora dos seguidos”, celebra la rojilla.

El de Mar fue la culminación de una buena asistencia de Herrera. “Fue un saque de banda y Lorena desbordó bien, centró y sólo tuve que empujarla”, recuerda Mar, que sí ha marcado algún gol durante su carrera.

Ante la ausencia de Leyre Fernández, ambas han tenido su oportunidad. “Aquí se nota que se está trabajando muy bien porque todo el mundo quiere sus minutos”, explica Torras.

LA ENFERMEDAD DE CELIA

Celia Ochoa está recuperada de lo que le pasó el año pasado. “Por una serie de problemas de salud, no tuve continuidad. Estuve con anemia y no podía hacer deporte. Este año me responde la salud y estoy muy contenta. Me querían hacer una transfusión de sangre, pero preferí que me dieran pastillas para el hierro y ahora estoy bien. Antes no podía ni subir las escaleras”, resume.

Mar Torras está encantada en Osasuna. “Me han acogido súper bien en todos los ámbitos. Convivo con varias compañeras del equipo, y en el vestuario también muy a gusto. Poco a poco he tenido más oportunidades. Estoy contenta con lo que estoy haciendo en el campo, disfrutando y tratando de conseguir el objetivo común”, valora. Ochoa cumple su tercer curso. “Al principio, no tenía los minutos que quería, pero con paciencia y trabajo, todo llega. Osasuna es donde quiero estar, y si me dejan, estaré todo el tiempo que quieran. Estoy súper a gusto, las compañeras no pueden ser mejores y no quiero otra cosa”, apunta Celia.

Ha llegado la recta final de la temporada, con 10 partidos por delante y todo muy apretado por los tropiezos de los equipos punteros. “Está muy emocionante, me encanta. Que el último o el penúltimo empaten con el segundo... No sabes que puede pasar, pero tú tienes que hacer tus deberes”, considera Ochoa.

“Todos los equipos se están jugando algo. En otras ligas da igual quedar sexto o décimo, pero en ésta no. Toda la liga está muy viva. Estamos con ganas y eso se nota. Trabajaremos para lograr el objetivo”, añade Mar.

Para darle más emoción, llega a Tajonar el líder, el Levante Las Planas, este domingo a las 12:00. “Tengo muchos nervios y ganas de que llegue. La quiero reventar. Me quedó mal sabor de boca del partido de allá. Tengo ganas de que vengan y darles para el pelo, y que sepan quiénes somos”, se sincera efusiva Celia. Torras se enfrentará a muchas compañeras con las que coincidió en el Seagull y ahora están en el Levante. “Eso hace el partido bonito. Tengo ganas extra”.

Sobra decirlo, pero a la hora de preguntar qué tal se llevan se dan un achuchón entre risas. La complicidad es evidente. “Mar es una pasada, me lo paso pipa. Está loca... -ríen ambas-. Nos lo pasamos muy bien”. “Hay muy buen ambiente entre nosotras y eso se nota en el campo”, sentencia Mar Torras.