Budimir vuelve con Croacia

cuenta con el punta rojillo con el Mundial de Qatar en el horizonte. Osasuna tendrá al menos un internacional en el próximo parón liguero por los compromisos internacionales. Ante Budimir regresa con Croacia después de haberse perdido las tres convocatorias anteriores de la temporada por unos problemas de pubis. Su seleccionador, Zlatko Dalic,con el Mundial de Qatar en el horizonte.

Su nombre aparece en la primera lista de 2022 del combinado ajedrezado. Budimir se marchará de Pamplona a final de este mes para concentrarse con sus compañeros. Será después de jugar contra el Levante en El Sadar (sábado día 19). Croacia disputará dos amistosos, contra Eslovenia (sábado día 26) y Bulgaria (martes día 29) en Doha. Volverá a Tajonar para el partido contra el Betis que abrirá el mes de abril.

dos jugadores de la Luka Modric (Real Madrid, 146 internacionalidades) y otro que regresa a la lista como Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid). Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Perisic (Inter) o Kramaric (Hoffenheim) son otros de los nombres ilustres. Hay otrosde la Liga española . Uno de sus estandartes como(Real Madrid, 146 internacionalidades) y otro que regresa a la lista como(Atlético de Madrid). Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Perisic (Inter) o Kramaric (Hoffenheim) son otros de los nombres ilustres.

Budimir acumula en su trayectoria ocho partidos como internacional: tres de clasificación para el Mundial contra Eslovenia, Chipre y Malta; dos de Liga de Naciones contra Francia y Suecia; dos amistosos contra Suiza y Turquía; y uno de Eurocopa contra España. Debutó en edad tardía. Era octubre de 2020 con 29 años, justo cuando se produjo su fichaje por Osasuna en calidad de cedido por el Mallorca.

J.P. URDIROZ

La temporada pasada, el cisne de Ozimica se destapó con una espectacular segunda vuelta con Osasuna con nueve goles para totalizar once. Fue el futbolista de la Liga que más goles marcó de cabeza. Ese factor realizador diferencial hizo plantearse seriamente al club pagar la opción de compra de 8 millones de euros, extremo que se ejecutó. Fue justo antes de iniciarse la Eurocopa.

Unos problemas de pubis le impidieron participar en el primer tercio de campeonato. No pudo ayudar a Osasuna ni tampoco a Croacia, que llegó a convocarle en primera instancia antes de que el jugador decidiera parar y llevar a cabo un plan de recuperación sin combinarlo con minutos de competición. Hasta el 29 de noviembre no jugó su primer partido de titular, contra el Elche y con gol incluido. Desde entonces, ha venido participando y aunque solo ha podido sumar dos dianas ha trabajado por el equipo con acciones importantes ofensivas y defensivas. “Budimir tiene gol, este año está jugando mejor quizás que el año pasado, pero no está marcando. Yo le veo más coordinado, y más rápido, es verdad que tuvo una lesión de pubis dos meses. Tener a Chimy, Budimir y Kike García es un lujo para Osasuna”, señalaba Braulio Vázquez, director deportivo, esta semana.

EN ABRIL, EL SORTEO

Budimir tiene una ilusión añadida a ser importante con la camiseta rojilla. El 21 de noviembre comienza el Mundial de Qatar, hasta el 18 de diciembre, precisamente el país donde viajará en esta ventana de selecciones. Croacia, sin el concurso del punta osasunista finalmente, se clasificó como primera del grupo H tras un pulso con Rusia. El 1 de abril se realizará el sorteo de los grupos para encuadrar a las 32 escuadras participantes.

Su último partido, contra España en la Eurocopa

terminó con triunfo de la selección de Luis Enrique en la prórroga. El delantero de Osasuna no había competir hasta entonces en la fase de grupos y en aquel partido saltó en la segunda parte contribuyendo a forzar que el partido no se acabara en el minuto 90. La actual subcampeona del mundo no pudo con España en los dos periodos de 15 minutos restantes. Budimir será en principio el único rojillo convocado por su selección en este próximo parón, aunque habrá que esperar a la lista de Luis Enrique. Budimir no ha podido participar con Croacia en lo que va de temporada. Su último partido fue precisamente contra España en la Eurocopa . Era la ronda de octavos final celebrada en el Parken Stadion de Copenhague y que. El delantero de Osasuna no había competir hasta entonces en la fase de grupos y en aquel partido saltó en la segunda parte contribuyendo a forzar que el partido no se acabara en el minuto 90. La actual subcampeona del mundo no pudo con España en los dos periodos de 15 minutos restantes. Budimir será en principio el único rojillo convocado por su selección en este próximo parón, aunque habrá que esperar a la lista de Luis Enrique.