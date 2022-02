La última vez que se vistió de corto no fue una fecha cualquiera. Era en El Sadar para dar carpetazo a la temporada anterior, con Osasuna navegando en la tranquilidad de la salvación y la Real Sociedad celebrando su pase a la Europa League.Desde hace escasos días, realiza trabajo con el grupo, señal de que puede estar viendo la luz al final del túnel, pero falta por comprobar cómo responderá ante la alta exigencia que requiere la competición.

LAS LÁGRIMAS AL GANAR LA COPA DEL REY

Aquella tarde de primavera en Pamplona, Monreal disputaba todo el encuentro contra sus excompañeros. El gol de Isak en los últimos minutos era celebrado a pleno grito por el bloque txuriurdin en un estadio sin aficionados, la última vez sin público.

Parecía que todo discurría dentro de la normalidad. La rodilla le había dado guerra durante un mes en la segunda vuelta. Su concurso en la final de la Copa de abril estuvo en el aire. Finalmente, jugó y ayudó a levantar el título contra el Athletic “Lloré por un cúmulo de todo. Llevaba un mes con un problema en la rodilla, en un momento puntual estuve descartado para jugar la final, porque pensábamos que no me iba a recuperar, pero al final lo logré, aunque no fuese al cien por cien, y gané mi primer título en España con una Real, club humilde y familiar, lo que supone una gran alegría para toda la afición”, confesaba el navarro.